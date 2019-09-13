Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven kaybına neden oluyor

Kemer Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Şenay Mevlitoğlu, çocuklarda vitamin eksikliğinin yol açabileceği rahatsızlıklar ve hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklı çocuklarda vitamin eksikliğinin oluştuğunu belirten Doktor Şenay Mevlitoğlu, “Vitamin eksikliğinden dolayı okul çağındaki çocuklarda zamanla zihinsel yorgunluk, konsantre olamama, derslerini yeterince algılayamama ve derslerinden uzaklaşma durumu yaşanmaya başlıyor. Çocuk haliyle kendini yetersiz ve eksik hissedecek. Sonucunda ise çocuk özgüven kaybı yaşayacak. Bu durumun oluşmaması için anne ve babalar çocuklarının davranışlarını iyi gözlemlemeli ve vitamin kontrollerini yaptırmalılar” sözleriyle ebeveynlerin vitamin eksikliğini dikkate almalarını ve kontrolleri ihmal etmemelerini belirtti. Yılda bir kez çocukların vitaminlerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Şenay Mevlitoğlu; “ D vitaminin, B12 vitaminin, demirin ve çinkonun değerlendirilmesi ve tespit edilmesi lazım. Vitamin takibi ve kontrolü çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve derslerinde daha başarılı olması için velilerimize çocuklarının vitamin değerlerini kontrol etmelerini öneriyorum” açıklamalarında bulundu.

YETERSİZ HİSSEDECEK Doktor Mevlitoğlu, vitamin eksikliğinin çocuk sağlığı üzerinde ki yan etkilerini şu şekilde açıkladı: “Vitamin eksikliğinin sonucunda çocuk sağlıklı bir şekilde gelişim gösteremez. Öncelikle çocuğun boy ve kilosu kendi potansiyeline ulaşmamış olacaktır. Vitamin eksikliği; çabuk yorulmalara, halsizliğe, kansızlığa, görme kaybına, kas ağrılarına, zihinsel yorgunluğa ve konsantre olamamaya neden oluyor. Bu durumda okul döneminde ki çocuk derslerini yeterince algılayamadığını, kendinde yetersizlik olduğunu fark etmeye başlayacak ve derslerden uzaklaşmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda kendini eksik ve değersiz hissedecek ve zamanla özgüven kaybı oluşacaktır.” HALSİZ VE YORGUNSA DİKKAT Eğer çocuklarınız kendini halsiz, yorgun hissediyorsa, kemiklerim ağrıyor diyorsa, sürekli hasta oluyorsa ve iştahsızsa vitamin eksikliğinden şüphelenebiliriz diyen Doktor Mevlitoğlu, “ Bu belirtiler vitamin eksikliğinden kaynaklı oluşabilmektedir. Bu durumda yapacağımız şey internetteki yazıları okumak ve takviyeler almak olmamalı. Yapacağımız şey doktora görünmek ve vitamin değerlerimizi kontrol etmek. Doktor eksik olan vitamini tespit eder ve alınması gereken besinleri sıralar. Doktorumuzun önerilerine kulak vermeliyiz” dedi.