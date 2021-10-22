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Vitamini gerçekten kabuğunda! Soğan kabuğunun bilinmeyen faydaları

22.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her yemekte kullandığımız soğanı doğradıktan sonra genellikle kabuğunu çöpe atarız ancak bu bir hata! Soğan kabuğunun bilinmeyen pek çok faydası var. Kim bilir, belki de yaşadığınız bir sorunun çözümünü soğan kabuğunda bulabilirsiniz. İşte genellikçe çöpe atılan soğan kabuğunun faydaları...

Vitamini gerçekten kabuğunda! Soğan kabuğunun bilinmeyen faydaları

Soğan, mutfağımızın olmazsa olmazları arasında yer alır. Her yemekte kullandığımız soğanın faydalarını herkes bilir. Öte yandan, soğan kabuğunun faydalarını ise pek çok kişi bilmez! "Soğanın vitamini kabuğunda" desek yanlış olmaz. Soğan kabuğunu neden atmamanız gerektiğini gösteren sebepleri sizin için araştırdık. İşte detaylar...

BOĞAZ YOLUNU TEMİZLER

Soğan kabuğu, mikrop öldürücü maddeler barındırır. Bu yüzden boğazda oluşan iltihabı temizlemede etkili bir rol oynar. Soğan kabuğuyla bir kür hazırlayıp tüketirseniz, solunum problemlerinizi giderip rahat bir nefes alabilirsiniz.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI KORUR

Soğan kabuğu, antibiyotik ve antioksidan özellikleri sayesinde diş ve diş eti bakımında da oldukça etkili. Soğan kabuğuyla hazırladığınız kür ile ağız içindeki bakterileri öldürebilirsiniz.

UYKUNUZU DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Soğan kabuğunun bir başka özelliği de uykunuzu düzenlemeye yardımcı olması. Eğer uyumakta güçlük çekiyorsanız, hazırladığınız soğan kabuğu kürü ile sinirlerinizi yatıştırıp rahatça uyuyabilirsiniz.

BÖBREKLERİ TEMİZLER

En çok sorun yaşadığımız organlarımızdan biri olan böbreklerimizin iyi çalışması gerçekten çok önemli. Soğan kabuğu böbreklerin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Böbreklerinizin sağlığı için soğan kabuğu ile hazırladığınız kürü tüketebilirsiniz. Böylece vücuttaki zararlı atıkların atılması çok daha kolay hale gelir.

ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

Soğan kabuğu bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur. Eğer vücudunuz ödem topluyorsa, soğan kabuğu suyunu ödem atmak için tüketebilirsiniz.

HÜCRELERİ YENİLER

Soğan kabuğunun bir başka özelliği de hücre onarıcı etkiye sahip olması. Cilt problemlerinizin önüne geçmek için soğan kabuklarını kullanabilirsiniz. Hücre onarıcı etkisi sayesinde sivilce ve yaraların iyileşmesini sağlar.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Soğan kabuğu kan basıncını dengeleyen bir özelliğe sahip. Kan basıncının dengelenmesiyle beraber kan şekeri de olması gereken seviyeye gelir. Kan şekerini dengeleyerek acıkma hissini de ortadan kaldırmış olursunuz. Böylece fazla kilo alımının da önüne geçebilirsiniz.

EV BİTKİLERİ İÇİN DE OLDUKÇA BESLEYİCİ

Soğan kabuğunun içinde bulunan vitaminler, bitkiler için de çok faydalı. Soğan kabuğu suyu ile çiçeklerinizin bakımını yapabilirsiniz. Böylelikle çiçekler çok sağlıklı ve canlı görünür. Ayrıca böcek oluşumunu da engellemiş olursunuz.

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