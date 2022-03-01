Vitrinde gördüğünüzde "Asla giymem!" diyeceğiniz ancak üstünüze çok yakışacak parçalar

Leopar desenler, neon renkler, asimetrik kesimler... "Ben bunu giyemem!" dediğiniz parçalar aslında o kadar da zor kombinlenmiyor. İddialı görüntüsüne aldırmadan, ön yargılarınızı bir kenara bırakıp şık kombinler oluşturabilir, hayran olunası bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Havalı bir stil oluşturmak ve giydiklerinizle konuşulmak için önerilere kulak verin. İşte, moda dergilerinin kapağından fırlamış kadar havalı görünebileceğiniz şahane alternatifler!

1. Leopar desenli taytları dolaplardan çıkarma vakti geldi

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Leopar deseni; çoğu kadın için soru işareti yarabiliyor. "Giydiğimde çok mu iddialı görünürüm, el alem ne der, ben bunu nasıl kombinleyeceğim?" gibi sorularla kafanız karışıyor olabilir. Şimdi ön yargıları ve soru işaretlerini rafa kaldırma zamanı. Leopar desenli taytla hem şık hem spor kombinler oluşturabilirsiniz. Kullandığınız renkler ve aksesuarlarla göz alıcı kombinler oluşturmak sizin elinizde. Leopar, tek başına iddialı bir tercih olduğu için kombinlerken siyah ve kahve tonları gibi daha sade renkler tercih edebilirsiniz. Ürünü şık olmanız gereken yerlerde düz renk saten gömleklerle birlikte de giyebilirsiniz.

2. Konfor ve şıklık bir arada

Tulum, tek parçayla da şık bir görüntüye kavuşmak için tercih edilen giyim ürünlerinin başında geliyor. Tulumlarla şık, spor ve klasik kombinler oluşturabilirsiniz. Zamansız bir parçayla çabasız bir şıklığa kavuşmak için GANE penye tulumu tercih edebilirsiniz. Bol kesimi sayesinde konforun tadını sonuna kadar çıkarabilirsiniz. Diz kısımlarına gelen cep detayları sayesinde sportifleşen tulum modelini günlük stiliniz için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. İçine hava şartlarına göre crop, tişört veya kazak giyebilir, çizmelerle ya da spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Rahat kesimi sayesinde bebek bekleyen kadınlar için de oldukça ideal bir model.

3. Fıstık yeşili blazer ceket mi? Daha neler!

"Fıstık yeşili tek başına da kullanması zor bir renkken, bir de blazer ceket gibi iddialı bir modelde düşünemiyorum!" diye düşünüyorsanız hemen bu fikri kafanızdan atın. Vitrin mankeninin üzerinde görüp asla giyemeyeceğinizi düşündüğünüz bu renkle şahane bir görüntüye kavuşmanız işten bile değil. Kol kısımlarındaki koyu saten yeşil detayla ve gold düğmelerle şıklaşan ceket, sportif ve özel gün kombinleriniz için dolabınızın joker parçalarından biri olacak. Ürünü jeanlerle, kumaş pantolonlarla ve şortlarla kombinleyerek başka kimsede göremeyeceğiniz iddialı bir tarz yaratabilirsiniz. İş toplantılarında ve günlük hayatınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

4. İri desenler korkulu rüyanız olmasın!

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Çoğu kadın, kendini daha kilolu gösterdiğini düşünerek iri desenlerden uzak duruyor. Aslında iri desenli ve canlı renkli kıyafetlerle dikkati tek bir yere toplayabilir, şık kombinler oluşturabilirsiniz. Gittiğiniz yere yazı da beraberinizde götürebileceğiniz çiçek desenli tişört ile havalı kombinlere imza atabilirsiniz. Koyu renk bir jean ve gold takılar ile kombininizi güçlendirebilir, cool bir görünüm yakalayabilirsiniz. Tişörtü sıcak havalarda şortlarla birlikte kullanabilir, daha rahat olmak istediğiniz günlerde taytlarla tercih edebilirsiniz. Beyaz bir jean ile kombinleyerek tamamen çiçek desenlerini ön plana da çıkarmayı tercih etmek sizin elinizde.

5. Havalı bir tarz için şalvar pantolon

Şalvar pantolon ile harika bir görünüme kavuşmak istemez misiniz? "Acaba benim üzerimde nasıl durur, boyumu keser mi?" diye düşünmeyin. İnanın sizin üzerinizde vitrindeki mankende durduğundan çok daha şık olacak. Kırmızı renk şalvar pantolonun, tiril tiril kumaşı ve bol kesimiyle kusursuz bir konfor yaşayabilirsiniz. Pamuklu yapısıyla sıcak yaz günlerinde sizi terletmiyor. Yumuşacık dokusuyla hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz şalvar pantolonun üzerine şile bezi gömlek, askılı bluz ve crop giymeyi tercih edebilirsiniz. Spor ayakkabılarla kullanarak günlük stilinizi güçlendirebilir, bağlamalı ayakkabılar ya da çarıklarla birlikte sıra dışı tarzınızı konuşturabilirsiniz.

6. Siz de yırtık pantolon giyebilirsiniz

İddialı bir görünüm için yırtık pantolonlar ideal bir seçim olabilir. İddiasını dengelemek içinse doğru parçalarla kombinlemek şart. Bu şekilde şahane bir görünüme kavuşabilirsiniz. Yüksek beli ve İspanyol paçaları sayesinde boyunuzun çok daha uzun görünmesine yardımcı oluyor. Likralı yapısı sayesinde günlük kullanım için ideal olan pantolon ile şıklığı ve konforu bir arada yaşayabilirsiniz. Her mevsim gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz kot pantolonu, hava şartlarına göre kazaklarla, gömleklerle ya da tişörtlerle kullanabilirsiniz. Kombininizi şıklaştırmak için topuklu ayakkabılar tercih edebilir, sportif bir tarz için spor ayakkabılarla birlikte giyebilirsiniz.

7. "Deri pantolon da giymedim" demeyin

Deri, tek başına bile giyim ürünlerine bambaşka bir hava katıyor. Deri pantolon fikrine başta ısınamadıysanız bile bu modeli gördükten sonra fikrinizin değişeceğine eminiz. Acı kahve deri pantolon, yırtmaç detayları sayesinde çok daha modern bir görünüm vadediyor. Bacaklarınızı saran yapısı hatlarınızı ortaya çıkarırken yüksel beli sayesinde de çok daha uzun görünebilirsiniz. Pantolonun ön kısmında bulunan dikiş detaylarıyla çok daha biçimli görünen bacaklara sahip olabilir, daha ince bir formda görünebilirsiniz. Acı kahveyi kombinlemek için ekru, taba ve beyaz renkleri tercih edebilir, şık ayakkabılarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

8. Bolero kazak mı?

Bolero, kulağa naftalin kokan bir kelime gibi gelebilir. Bu algıyı değiştirecek bolero kazak, sizi yaptığınız kombinlerle aynadaki yansımanıza aşık edecek. Cesur tasarımı sayesinde görenleri kendine hayran bırakacak kazak modeli, havalı duruşunuzu tamamlamak için adeta altın bir anahtar. Çok daha çekici bir görünüm için kazağın içine straplez bluz veya crop giymeyi tercih edebilirsiniz. Balıkçı yaka modeli ve kollarınızı saran kesimiyle mükemmel bir görünüm vadeden kazak ile stil rüzgarları sizden yana esecek. Ürünü askılı atletler ve jean pantolonlarla giyebilir, zincir takılar ve halka küpelerle destekleyerek kombininizin havasını değiştirebilirsiniz. Böylece şıklığınızla göz kamaştırabilirsiniz.

9. Neon taytlarla sıra dışı bir görünüm yakalayın

Kombinlerinizde canlı ve neon renkleri kullanmaya çekiniyorsanız bir daha düşünün deriz. Sonuçta şık olmak için biraz da cesaret gerekiyor. Yüksek bir estetik zevk, doğru kombinler ve ufak tüyolarla moda dergilerine kapak olacak bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Yeşil neon tayt ile spor kombinlerinizi güçlendirebilir, günlük hayatta da iddialı bir tarz oluşturabilirsiniz. Kombininizin iddiasını dengelemek için üzerine siyah, beyaz gibi net renkler tercih edebilirsiniz. Bir taytla ne kadar değişik kombinlere imza atabileceğinize şaşıracaksınız. Ürünü serin havalarda sweatshirtlerle giyebilir, antrenmanlarınızda croplarla kombinleyebilir, gündüz gezmelerinde tişörtlerle kullanabilirsiniz. Modern ve iddialı bir sokak stili oluşturmak içinse blazer ceketlerle de kombinlemeniz mümkün.

10. Transparan yalnızca gece kıyafetlerinde kullanılmaz

Teninizin güzelliğini gözler önüne seren transparan detayları birkaç ufak değişiklikle günlük stilinize uyarlayabilirsiniz. Çiçek desenli transparan bluz ile şahane kombinlere imza atabilir, kusursuz bir görünüme kavuşabilirsiniz. Üst bedeninizi saran ve hatlarınızı ortaya çıkaran model, çok daha alımlı bir görünüm vadediyor. Balıkçı yaka kesimiyle şıklaşan transparan bluzu jeanlerle, şortlarla ya da kumaş pantolonlarla kombinleyebilirsiniz. Daha iddialı bir görünüm için şık büstiyerler kullanmayı deneyebilir ya da bluzu düz bir cropla birlikte tercih edebilirsiniz. Gülkurusu bluz modeliyle gümüş zincir takılar kullanarak şık görüntünüzü tamamlayabilirsiniz.