Vivo 11 Pro detaylanıyor

Çinli firmanın yepyeni modeli yolda. Sızıntılarıyla bir süredir haber konusu olan yeni Vivo marka akıllı telefon, yeni afişiyle hem özelliklerini hem tasarımını bir kez daha onayladı.

Cihazda sadece kameranın yer aldığı bir çentik yer alıyor. Bununla beraber panel tamamen çerçevesiz. Ekrana entegre parmak izi okuyucudan dolayı önde veya arkada sensör yok; bunlarla birlikte yüz tanıma da bulunuyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise köşeye yerleştirilmiş dikey çift kamera kurulumunu görüyoruz.

Teknik detaylar kısmına döndüğümüzde ise ilk olarak 6.41 inçlik Full HD+ ekran karşılıyor. AMOLED bir panel bulunması modelin iddiasını artırırken, 25 MP çözünürlüğündeki ön kamera da dikkat çekiyor. Arkadaki ikili ise 12 ve 5 MP‘lik sensörlerden oluşuyor. Qualcomm’un Snapdragon 660′ından gücünü alan ve 6 GB belleğe sahip modelin 3400 mAh’lik bir bataryadan beslendiğini de belirtelim.

Vivo V11 Pro’nun tanıtım tarihi ise 6 Eylül olarak belirlenmiş.

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