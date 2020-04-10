Vivo iQOO 3 5G'den fren balatası yaptılar! Peki Vivo iQOO 3 5G bu testten sağ çıkabildi mi?

Vivo, geçtiğimiz günlerde amiral gemisi akıllı telefonu Vivo iQOO 3 5G'yi tanıttı. Telefon bugüne kadar sahibi olduğu donanımıyla ön plandaki yerini korudu. Zira, İQOO 3 5G, Qualcomm'un en yüksek seviyeli işlemcisi Snapdragon 865'i kullanıyor ve 180 Hz hızında ekran yenileme hızı sunuyordu. Fakat bugün yayınlanan bir test, telefonun çok başka bir özelliğini görmemizi sağladı; o da dayanıklılığı.

VİVO iQOO 3 5G'DEN FREN BALATASI YAPTILAR

Vivo iQOO 3 5G'nin dayanıklılığı ölçmek isteyen bir test ekibi, bunun için çok başka bir yöntem kullandı. Test ekibi, 2 adet telefonu 2 ton ağırlığa sahip olan bir BMW 530Li'nin fren balatasına yerleştirdi. Montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından otomobili piste çıkaran ekip, fren balatasında akıllı telefon olan otomobil ile pistte hızlı ve bol frenli bir sürüş gerçekleştirdi. Testin sonunda ise pilot söz konusu testi ani bir fren yaparak noktaladı. Bu noktadan sonra herkes akıllı telefonunun paramparça olduğunu düşünüyordu.

SONUÇ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Nitekim sonuç hiç de düşünüldüğü gibi olmadı. Vivo iQOO 3 5G'ler testten deforme olmuş bir şekilde çıkmasına rağmen hala çalışıyorlardı. Test ekibi de telefonların çalıştığını ise telefonlara çağrı yaparak gösterdi. Gerçekten son zamanlardaki en şaşırtıcı testi gerçekleştiren ekip takdiri hak etti. Oldukça enteresan olan bu testi aşağıda izleyebilirsiniz.