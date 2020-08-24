Vivo X50 Lite Türkiye pazarında kendini gösterdi

Ülkemizde de akıllı telefon piyasası bir hayli hareketli ve oldukça büyük bir pastayı temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu pastadan pay almak isteyen firma iddialı telefonlarından Vivo X50 Lite ile şansını denemek istiyor.

VİVO, VİVO X50 LİTE İLE SÜRPRİZ YAPTI

Firma aslında Türkiye piyasasına hangi telefon ile gireceğini plan ve projelerinin ne olacağını 26 Ağustos’ta düzenlenecek bir basın etkinliğinde açıklayacaktı. Öyle ki “Hayatta anlamlı yeniliklere yer açarak, her anı yaşanmaya değer kılmayı arzuluyoruz!” şeklinde açıklama yayınladı. Ancak bazı satış kanallarında önceden Vivo X50 Lite’in satışının başlaması firmanın sürprizini bozdu diyebiliriz. Bu akıllı telefon 3.599 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

VİVO X50 LİTE ÖZELLİKLERİ