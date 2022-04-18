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Vivo X80 serisi resmen geliyor! Tarih verildi

18.04.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo, X80 serisi telefonları için resmi bir tarih paylaştı. Muhtemelen Vivo X80 Pro+'ın tasarımını gösteren bir teaser yayınlayan şirket, X80 serisinin geleceği tarihi açıkladı. İşte Vivo X80 serisinin piyasaya sürüleceği tarih...

Vivo X80 serisi resmen geliyor! Tarih verildi

Vivo X80 serisi telefonların ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, Vivo resmi duyuru için artık bir tarih verdi. Şirket, Weibo hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

VIVO 25 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Şirket, büyük olasılıkla Vivo X80 Pro+ tasarımını gösteren bir teaser yayınladı. Bunun yanı sıra şirket, bir sonraki amiral gemilerinin 25 Nisan'da geleceğini açıkladı.

Teaser'daki telefonun Vivo X80 Pro+ olduğunu kabul edersek, telefonun dört kamerası olacağını ve bu kameralarından birinin periskop kamera olarak görev yapacağını çıkarabiliriz. Arka kamera tasarımı da halefine göre farklı duruyor.

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İddialara göre, Vivo X80 Pro+ gücünü Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden alacak. Ancak Vivo X80 serisinin tanıtım tarihi ve yayınlanan teaser'daki detaylar dışında kalan her şey henüz iddia aşamasında. Tüm bunların doğru olup olmadığını 25 Nisan'da öğreneceğiz gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Sina Weibo
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