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Renk değiştirebiliyor! Vivo V23 5G Türkiye’de de tanıtıldı: İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

12.04.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vivo Türkiye, Vivo V23 5G adını taşıyan renk değiştirebilen akıllı telefonunu ülkemizde de tanıttı. Vivo'nun iddiasına göre ise Vivo V23 5G, Türkiye’deki ilk renk değiştiren cam yüzeye sahip telefon. İşte Vivo 5G’nin tüm özellikleri ve fiyatı...

Renk değiştirebiliyor! Vivo V23 5G Türkiye’de de tanıtıldı: İşte telefonun özellikleri ve fiyatı

Vivo, V23 5G küresel olarak tanıtıldığında renk değiştirebilen yapısı ile dikkat çekmişti. Telefonun yurt dışındaki lansmanının ardından Türkiye lansmanı da gerçekleştirildi.

GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALDIĞINDA...

Peki nasıl oluyor da bu telefon renk değiştirebiliyor? Vivo'nun açıklamasına göre telefonun arka yüzeyi özel bir yapıya sahip. Gün ışıltısı rengi güneş ışığına maruz kaldığında parçacıklar renk değiştirmeye başlıyor. Ancak arka yüzeyin rengi belirli bir süreliğine değişiyor. Vivo’nun iddiasına göre ise bu özellik Türkiye’de ilk defa Vivo V23 5G’de kullanılıyor.

renk değiştiren cam yüzey

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Havacılıkta kullanılan alüminyum düz çerçeveye sahip olduğu aktarılan Vivo V23 5G, "Gün Işıltısı" rengine ek olarak "Yıldız Tozu Işıltısı" rengiyle de geliyor. Markanın aktardıklarına bakarsak, Vivo V23 5G’nin ekran özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

  • 6.44 inç OLED Ekran
  • 90 Hz yenileme hızı
  • 180 Hz örnekleme hızı
  • HDR 10+ desteği

Vivo V23 5G özellikleri

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun ön tarafında 50 MP geniş açılı çift selfie kamera (50 MP otomatik odaklamalı ön kamera + 8 MP geniş açılı ön kamera) mevcut. Ön tarafta çift tonlu spot ışığı olarak adlandırılan flaş desteği de var. Arka tarafta ise 8 MP geniş açılı kamera, Vivo’nun “64 MP gece kamerası” olarak nitelediği ana kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vivo V23 5G’nin teknik özellikler kısmında ise MediaTek Dimensity 920 işlemcisi ve 256 GB dahili depolama yer alıyor. Vivo'nun açıklamalarına göre, 12 GB RAM, genişletilmiş RAM özelliği ile 16 RAM kapasitesine çıkartılabiliyor. 4200 mAh pil ile gelen Vivo V23 5G’nin 44W hızlı şarj (FlashCharge) özelliği de bulunuyor ve Vivo’nun iddiasına göre bu hız ile telefonun pili 15 dakika içerisinde yüzde 37 seviyesine kadar doldurulabiliyor. Son olarak, Vivo V23 5G’nin Android 12 tabanlı Funtouch 12 arayüzü ile geldiğini de belirtelim.

VIVO V23 5G'NİN FİYATI

Vivo V23 5G’nin fiyatı, Vivo’nun açıklamasına göre 13 bin 999 TL olarak belirlenmiş durumda. Telefon, 12-20 Nisan tarihleri arasında online bir alışveriş sitesi üzerinden Vivo TWS 2 kulaklık hediyesi ile birlikte satılacak. 20 Nisan sonrası başka mağazalardan da satın alınabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye
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