Vivo Y70s 5G hakkında hemen hemen her detay sızdırıldı

Telefon gücünü Samsung’dan temin edilen Exynos 880 yonga setinden alacak. İddiaya göre bu işlemci 2.0GHz hızında iki Cortex-A77 çekirdek ve 1.79GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir yonga seti olacak. Bu işlemci dahili 5G modeme sahip olacak. Bu nedenle telefon 5G teknolojisini destekleyecek. Exynos 880 yonga setine ek olarak telefonda 6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak.

TechTipster, Vivo Y70s 5G akıllı telefonun kamera kurulumunu da açıkladı. Telefonun ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir adet kamera, arka kısmında ise 48MP + 8MP + 2MP çözünürlüğünde 3 adet kamera bulunacak. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.8 diyafram aralığına sahip olacak. f/2.2 diyafram aralığına sahip 8MP’lik kamera ultra geniş açıya sahip olacak. 2MP çözünürlüğündeki kamera ise f/2.4 diyafram aralığına sahip bir makro lens.

Telefonun ana kamerası ile 4K 30 FPS video kaydı alabiliyoruz. Ön kamera ile ise 1080p 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Ön kısımda yer alan 16MP’lik kameranın diyafram aralığı f/2.0 olacak.