HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Vivo Y70s 5G hakkında hemen hemen her detay sızdırıldı

Vivo Y70s 5G hakkında hemen hemen her detay sızdırıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

Ünlü sızdırıcı TechTipster, Vivo Y70s 5G hakkında bilmemiz gereken tüm özellikleri sızdırdı. Telefon 6.3 inç büyüklüğünde ve 1080×2340(FHD+) çözünürlüğünde LCD ekran ile gelecek.

Vivo Y70s 5G hakkında hemen hemen her detay sızdırıldı

Telefon gücünü Samsung’dan temin edilen Exynos 880 yonga setinden alacak. İddiaya göre bu işlemci 2.0GHz hızında iki Cortex-A77 çekirdek ve 1.79GHz hızında çalışan altı Cortex-A55 çekirdeği içeren sekiz çekirdekli bir yonga seti olacak. Bu işlemci dahili 5G modeme sahip olacak. Bu nedenle telefon 5G teknolojisini destekleyecek. Exynos 880 yonga setine ek olarak telefonda 6GB / 8GB RAM ve 128GB depolama alanı bulunacak.

TechTipster,  Vivo Y70s 5G akıllı telefonun kamera kurulumunu da açıkladı. Telefonun ön kısmında 16MP çözünürlüğünde bir adet kamera, arka kısmında ise 48MP + 8MP + 2MP çözünürlüğünde 3 adet kamera bulunacak. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera f/1.8 diyafram aralığına sahip olacak. f/2.2 diyafram aralığına sahip 8MP’lik kamera ultra geniş açıya sahip olacak. 2MP çözünürlüğündeki kamera ise f/2.4 diyafram aralığına sahip bir makro lens.

Telefonun ana kamerası ile 4K 30 FPS video kaydı alabiliyoruz. Ön kamera ile ise 1080p 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Ön kısımda yer alan 16MP’lik kameranın diyafram aralığı f/2.0 olacak.

Vivo Y70s 5G 4500mAh’lık bir batarya ile gelecek. Bu batarya 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Şarj portunun USB Type C’mi yoksa Micro USB’mi olacağı şu an için belirsiz olsa da TechTipster Micro USB olacağı yönünde görüş bildiriyor.
Vivo Y70s 5G Android 10 işletim sistemi üzerine kurulacak FuntouchOS 10 ile birlikte gelecek. Telefonun ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olmayacağını belirtelim. Çünkü sızdırılan fotoğraflardan parmak izi okuyucunun yan tarafta yer alacağını öğreniyoruz. Telefonun 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olan versiyonu 2,198 Yuan yani yaklaşık $308 fiyat etiketine sahip olacak. Telefon mavi beyaz ve siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.

Google SMS için WhatsApp teknolojisi geliştiriyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı Köpekler aç kalmasın diye yapmış! Gören şaşıp kaldı
Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyorFacebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Devlet hastanesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Reuters dünyaya servis etti! İstanbul'da hazırlıklar tam gaz

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Acun dünya rekorunu böyle kırdı! Milyonlarca kişi izledi!

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

Candaş Tolga Işık paylaştı! Fahrettin Koca'dan açıklama: Bayramdan sonra...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

Note 20 konsept videosu ile hafızalarda yer edinecek

Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

Facebook ve Instagram paraya hükmetmeye geliyor

Router’ların kronik sorunları ne?

Router’ların kronik sorunları ne?

Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

Telefonlardan sonra şimdi sıra dizüstülerde

Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

Solitaire 30 yaşına gelene kadar uzun bir yoldan geçti

Realme X3 SuperZoom çok konuşulacak

Realme X3 SuperZoom çok konuşulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.