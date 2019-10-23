HABER

Viyana'da "Avusturya'daki Türkiye - Türkiye'deki Avusturya" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 01:13 | Son Güncelleme

Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl: - "Viyana ve Ankara arasındaki ilişkilere yeni bir sayfa açılmasında açık ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etmek isterim"

VİYANA (AA) - Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde "Avusturya'daki Türkiye - Türkiye'deki Avusturya" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Elçiliğin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, modacı Atıl Kutoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Kneissl, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve siyasi etkileşimlere değinerek, 1960'lı yılların sonu ve 70'li yılların başında Büyük Ada ve İstanbul'da yaşadığı tecrübeleri anlattı.

İki ülke arasındaki etkileşimin en önemli örneklerinden birinin Viyana Diplomasi Akademisi olduğunu kaydeden Kneissl, 1754'de İmparatoriçe Maria Theresia tarafından kurulan akademinin ilk önce Orient Akademisi adıyla faaliyetlerini yürüttüğünü, buradaki çalışmalarda özellikle Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya devleti arasındaki diplomatik ilişkilerin çeşitli seviyelerde geliştirildiğini ifade etti.

Kneissl, iki ülke arasında tarihte yaşanan siyasi rekabetin karşılıklı etkileşime yol açtığını, Türk müziği, mimarisi ve modasına ilişkin ögelerin Avusturya sanat eserlerine yansıdığını söyledi.

Son yıllarda diplomasinin daha formel ve yüzeysel ilerlediğini savunan Kneissl, diplomatik ilişkilerin daha insani ve karşılıklı anlayışa dayalı olması gerektiğini dile getirdi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na teşekkür

Kneissl, ikili ilişkilerin ileriye taşınmasında diyalog, kurulan dostluklar ve ortak çıkarların belirleyici bir rol oynadığına dikkati çekerek, "Viyana ve Ankara arasındaki ilişkilere yeni bir sayfa açılmasında açık ve anlayışlı bir yaklaşım sergilemesinden ötürü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etmek isterim." şeklinde konuştu.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumları birbirine yaklaştırdığına işaret eden Kneissl, bu anlamda 2021'de gerçekleştirilecek Türkiye - Avusturya kültür yılının önemini vurguladı.

- Kahve kültürü yeni fikirlere yol açtı

Kneissl, kahve ve kahve kültürünün Türkiye üzerinden Avusturya'ya geldiğini anımsatarak, kahve kültürünün sohbet ve fikir alışverişine olanak sağlayan yeni cemiyetlerin oluşmasına yol açtığını, burada yapılan tartışmaların yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkmasına öncülük ettiğini anlattı.

Modacı Atıl Kutoğlu da Avusturya ve Türkiye'nin tarihte kader birliği yapmış, birçok ortak paydaya sahip iki dost devlet olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olması temennisinde bulundu.

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!
Düzce'de korkutan yangın! Düzce'de korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Avusturya’daki Türkiye - Türkiye’deki Avusturya" Viyana

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB'den son dakika Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

MSB'den Suriye açıklaması: Yeni bir harekata gerek kalmadı

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga!

Düzce'de korkutan yangın!

Düzce'de korkutan yangın!

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Bolu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Feci zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.