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Vizon kaynaklı koronavirüs: İngiltere, Danimarka'dan ziyaretçilere sınırlarını kapattı

07.11.2020 16:59 | Son Güncelleme

İngiltere hükümeti, Danimarka'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüs bulaşması nedeniyle bu ülkeden gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapattı.

Vizon kaynaklı koronavirüs: İngiltere, Danimarka'dan ziyaretçilere sınırlarını kapattı

İngiltere hükümeti, Danimarka'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüs bulaşması nedeniyle bu ülkeden gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapattı.

İngiliz vatandaşları ya da ülkede oturum izni bulunan kişiler de, Danimarka'dan dönüşte 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar.

Danimarka'daki çiftliklerde virüsün hızla yayıldığı ve mutasyona uğrayan koronavirüsün en az 200 kişiye bulaştığı belirtiliyor.

Karar, Danimarka'daki vizon çiftliklerindeki hayvanlarda, koronavirüsün insana bulaşabilen ve mutasyona uğramış bir türünün görülmesi üzerine alındı.

Ülkede milyonlarca vizonun öldürüleceği açıklandı. Hayatlarına son verilecek vizon sayısı 17 milyonu bulabilir.

Virüsün vizon çiftliklerinde hızla yayıldığı ve koronavirüsün mutasyona uğradığı beş vaka görüldüğü belirtiliyor.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de, durumun "çok ciddi" olarak tanımlayan bir açıklama yapmıştı.

Aktarmalı gelenler de karantinaya girecek

İngiliz hükümetinin ziyaretçi yasağı kararı, bu şekilde alınan seyahat kısıtlaması kararlarından farklı gelişti.

Karar, önceki örneklerinin aksine, İngiltere saati ile Cumartesi sabaha karşı 4'te, yürürlüğe girmeden yalnızca 2 saat önce duyuruldu.

Seyahat koridorlarının kapatıldığı önceki örneklerde, kararın uygulamaya girmesi için iki günlük süre tanınıyordu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kararın Danimarka sağlık yetkililerinin yayılma ile ilgili endişelerini açıklamaları sonrası hızla alınması gerektiğini söyledi.

14 gün karantina uygulamak zorunda olanlar kapsamına, Danimarka aktarmalı İngiltere gelenler de alındı.

Danimarka ile İngiltere arasındaki ticaret noktasında yapılan taşımacılık faaliyeti şimdilik devam edecek, ancak bununla da ilgil açıklama yapılacağı kaydedildi.

İskoçya merkezli Loganair da Danimarka ile karşılıklı uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, itlaflar konusunda, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" dedi.

Danimarka'da vizon derisi, toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyo

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