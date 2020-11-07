Vizon kaynaklı koronavirüs: İngiltere, Danimarka'dan ziyaretçilere sınırlarını kapattı

14 gün karantina uygulamak zorunda olanlar kapsamına, Danimarka aktarmalı İngiltere gelenler de alındı.

Danimarka ile İngiltere arasındaki ticaret noktasında yapılan taşımacılık faaliyeti şimdilik devam edecek, ancak bununla da ilgil açıklama yapılacağı kaydedildi.

İskoçya merkezli Loganair da Danimarka ile karşılıklı uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen, itlaflar konusunda, "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da büyüttü. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" dedi.

Danimarka'da vizon derisi, toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyo

