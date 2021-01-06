Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

VKontakte uygulaması aracılığıyla fotoğraf ya da video paylaşma, güncel haberler hakkında bilgi alma, farklı ülkelerden arkadaşlar edinme ve tanıdıklarınızla iletişim kurma gibi birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ancak açmış olduğunuz hesabı daha sonra silmeyi düşünebilir ve VKontakte'ı artık kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda VK hesap kapatma işlemine dair ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Peki, VK hesap silme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar... VK Hesap Silme Bilgisayardan Nasıl Yapılır? VKontakte hesap silme işlemi için öncelikle hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Daha sonra izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir: Ana sayfanızın sağ üst köşesinde yer alan isminizin üzerine tıkladığınızda aşağıda bir pencere açılır. Bu pencereden "Ayarlar" sekmesine tıklayın. Genel ayarlar seçeneğinde sayfanın alt kısmına indiğinizde "Sayfanızı buradan silebilirsiniz" yazısının üzerindeki "Buradan" sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkacak sayfada hesabınızı silme nedeniniz sorulur. Bunu belirtmeniz zorunlu değildir ve bir yaptırımı da yoktur fakat VKontakte veri tabanına kaydolması adına vereceğiniz bu bilgi faydalı olabilir. Örneğin sizi rahatsız eden bir durum varsa burada belirtebilirsiniz. VK yönetimi bu durumla ilgili gerekli işlemi başlatabilir. Sebebi yazdıktan sonra "Profil Sil" butonuna tıklayın.

Son olarak karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Hesabınızın tamamen silinmesi için 210 gün süre gereklidir. Yani bu süre içerisinde hesabınız tamamen silinmez. Eğer hesabınıza tekrar giriş yapmak isterseniz bu sayfada belirtilen tarihe kadar yapabilirsiniz. Tekrar giriş yaparsanız silme işlemi de iptal edilecektir. Bu işlemlerin yanı sıra hesabınızı direkt olarak silmek istiyorsanız aşağıda paylaştığımız VK hesap silme linki sizin için faydalı olacaktır. Bu sayfada hesap giriş bilgilerinizi yazdığınızda hemen silme sayfasına yönlendirilirsiniz. VKontakte hesabınızı direkt olarak silmek için TIKLAYINIZ! VK Connect Hesabı Nasıl Silinir? VK Connect hesabı VKontakte ve Mail.ru grup hizmetleri için ortak olarak kullanılan bir hesaptır. Buradan yemek siparişi, taksi çağırma, ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir VK Connect hesabınız varsa ve bu hesabı silmek istiyorsanız yapmanız gerekenler şöyledir: Yine sağ üst köşede yer alan isminizin üzerine tıklayın. Bu defa "Yardım" seçeneği üzerinden ilerleyin. Sayfanın altına indiğinizde VK Connect kısmından "How do I delete a VK Connect account?" yazısına tıklayın.