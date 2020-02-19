Vladislav Surkov: Putin en yakın danışmanlarından birini görevden aldı

Kremlin politikalarına itiraz eden sanatçıları da desteklerdi. Pek çok kişi Surkov'un muhalefeti de kontrol ettiğini düşünürdü.

Bir zamanlar, gücünün zirvesindeyken, Rus siyasetinde Surkov'un elinin bir şekilde değmediği tek bir alan yoktu.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada da Surkov'un neden görevden alındığına dair bir bilgi yer almadı.

Rusya'nın Ukrayna politikasından sorumlu olan Surkov bu ay bu görevinden alınmış, yerine Putin'in sıkı destekçilerinden tecrübeli siyasetçi Dmitri Kozak getirilmişti.

Bir stratejist olan Surkov, Putin'i kapalı kapılar arkasında etkileyebilen kişilerden biri olarak tanınıyordu ve "gri kardinal" lakabıyla anılıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en yakın danışmanlarından biri olan Vladislav Surkov'u görevden aldı.

Çabuk öfkelenen fakat bilgili biri olarak, iktidarı Putin'le birlikte ele geçirdikleri dönemde Batılı medya teorilerinden Beat şiirleri ve gangster rape kadar pek çok kültürel referansla konuşurdu.

Gözden ilk düşüşü 2011-12'deki Putin karşıtı protestolar sırasındaydı. Gücü o kadar sınırsız gözüküyordu ki sokakları kontrol edememesi başarısızlık veya daha kötü bir yorumla hainlik olarak görülmüştü.

Tekrar ortaya çıktığında ise Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını fiiliyatta yürüten kişiydi. Fakat onu iyi tanıyanlar, gücünün azaldığını hissetmişti. Eski dostlarından biri, durumunu "altın kafese" benzetmişti. Fakat artık o kafes de yok.

Yine de bu Surkov'un ilk görevden alınışı değildi. O yüzden son görevden alınışı da olmayabilir.

Vladislav Surkov kimdir?

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün yanı sıra Başbakan Vekilliği de yapan Surkov, parlamentodaki siyasi partilerin yanı sıra Putin'e zafer getiren seçim kampanyalarıyla da ilgileniyordu.

Fakat 2011'de Başbakan Vekili yapıldıktan sonra iktidarı azalmaya başladı.