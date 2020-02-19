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Vladislav Surkov: Putin en yakın danışmanlarından birini görevden aldı

19.02.2020 08:38 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en yakın danışmanlarından biri olan Vladislav Surkov'u görevden aldı. Bir stratejist olan Surkov, Putin'i kapalı kapılar arkasında etkileyebilen kişilerden biri olarak tanınıyordu ve "gri kardinal" lakabıyla anılıyordu. Surkov'un neden görevden alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Vladislav Surkov: Putin en yakın danışmanlarından birini görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en yakın danışmanlarından biri olan Vladislav Surkov'u görevden aldı.

Bir stratejist olan Surkov, Putin'i kapalı kapılar arkasında etkileyebilen kişilerden biri olarak tanınıyordu ve "gri kardinal" lakabıyla anılıyordu.

Surkov'un, Putin'in göreve geldikten sonraki süreçte iktidarını perçinlemesine yardım ettiği düşünülüyordu.

Rusya'nın Ukrayna politikasından sorumlu olan Surkov bu ay bu görevinden alınmış, yerine Putin'in sıkı destekçilerinden tecrübeli siyasetçi Dmitri Kozak getirilmişti.

Kremlin Surkov'a yeni bir görev verilip verilmeyeceğini açıklamadı.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada da Surkov'un neden görevden alındığına dair bir bilgi yer almadı.

Bu Surkov'u son duyuşumuz olmayabilir

BBC Newsnight Dünya Haberleri Editörü Gabriel Gatehouse

Bir zamanlar, gücünün zirvesindeyken, Rus siyasetinde Surkov'un elinin bir şekilde değmediği tek bir alan yoktu.

Parlamentodaki siyasi partilerin yanı sıra sokaklardaki Putin yanlısı gençlik örgütlerini de kontrol ederdi.

Kremlin politikalarına itiraz eden sanatçıları da desteklerdi. Pek çok kişi Surkov'un muhalefeti de kontrol ettiğini düşünürdü.

Çabuk öfkelenen fakat bilgili biri olarak, iktidarı Putin'le birlikte ele geçirdikleri dönemde Batılı medya teorilerinden Beat şiirleri ve gangster rape kadar pek çok kültürel referansla konuşurdu.

Gözden ilk düşüşü 2011-12'deki Putin karşıtı protestolar sırasındaydı. Gücü o kadar sınırsız gözüküyordu ki sokakları kontrol edememesi başarısızlık veya daha kötü bir yorumla hainlik olarak görülmüştü.

Tekrar ortaya çıktığında ise Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını fiiliyatta yürüten kişiydi. Fakat onu iyi tanıyanlar, gücünün azaldığını hissetmişti. Eski dostlarından biri, durumunu "altın kafese" benzetmişti. Fakat artık o kafes de yok.

Yine de bu Surkov'un ilk görevden alınışı değildi. O yüzden son görevden alınışı da olmayabilir.

Vladislav Surkov kimdir?

Rusya Devlet Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nün yanı sıra Başbakan Vekilliği de yapan Surkov, parlamentodaki siyasi partilerin yanı sıra Putin'e zafer getiren seçim kampanyalarıyla da ilgileniyordu.

Fakat 2011'de Başbakan Vekili yapıldıktan sonra iktidarı azalmaya başladı.

2013'te Rusya'nın Ukrayna ve diğer eski Sovyet devletleriyle ilişkilerinden sorumlu oldu.

Moskova Ukrayna'nın güneyindeki Kırım yarımadasını 2014'te ilhak etti ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşan ayrılıkçı azınlığa destek verdi.

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