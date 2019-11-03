İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve yaklaşık bin 200 polis, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katıldı.

Çalışkan, emniyet şube müdürleri ve emniyetin tüm birimlerinden yaklaşık bin 200 polis ile "Polis Zinde Vatandaş Güvende" sloganıyla Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda halk koşusunda yer aldı.

Kırmızı ve mavi kıyafetleriyle halk koşusuna katılan polisler, "Bizim Önceliğimiz Sizin Güvenliğiniz" mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce pankartlar da taşıdı.

Bu arada, maratonda 7 bin polisin güvenlik amacıyla görev aldığı öğrenildi.

