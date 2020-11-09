Vodafone müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, iletişim bilgileri

Fiyat - performans açısından avantajlı tarifeleri ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çeken Vodafone'a, bilgi almak, şikayette bulunmak ya da diğer konularla ilgili ulaşmak isteyebilirsiniz. Hizmet açısından kapsamlı bir çağrı merkezine sahip olan firma, böylece ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizinle paylaşabiliyor. Ancak başta mesai saatlerinde olmak üzere çoğu zaman yoğunlaşan iletişim trafiği nedeniyle Vodafone müşteri hizmetleri numarası beklemeyi gerektirebiliyor. Beklemek istemediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz diğer tüm alternatiflerle birlikte Vodafone müşteri hizmetleri bilgilerini sizin için bir araya getirdik.
7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet veren Vodafone çağrı merkezi, hem bireysel hem kurumsal müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Lira veya fatura işlemlerinizden numara ya da tarife değişikliğine, mevcut kampanyalardan yeni hizmetlere kadar onlarca değişik konuya dair bilgi ve destek alabileceğiniz Vodafone çağrı merkezine 3 farklı numara üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Aboneler, abone olmayanlar, ev ve iş interneti kullananlar gibi çeşitli kategorilere ayrılan Vodafone müşteri hizmetleri, böylece çok daha etkili bir hizmet sunabiliyor.
l Operatör aboneleri için yalnızca 542 Vodafone müşteri hizmetleri no yeterli oluyor.
l Vodafone abonesi olmayanların ise 0542 542 00 00 numarasını aramaları gerekiyor.
l Ev veya iş internetiyle ilgili bilgi alacağınız zaman da 0850 542 0 542 Vodafone müşteri hizmetleri tel no hizmet veriyor.
Talep ve şikayetlerinizle ilgili müşteri hizmetleri dışında firmanın genel merkezine ulaşmak istediğiniz durumlarda da yararlanabileceğiniz adres ve telefon bilgileri bulunuyor. İstek, öneri ya da memnun kalmadığınız durumların dışında iş başvurusu veya kurumsal hizmet talebi gibi farklı sebeplerden dolayı da ulaşabileceğiniz genel merkez, firmanın en yetkili merci sayılıyor.
Genel Merkez Adresi: Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: 251 Maslak 34398 İstanbul
Genel Merkez Telefon Numarası: 0212 367 00 00
Çağrı merkezini arayamadığınız veya müşteri hizmetlerine ulaşamadığınız durumlarda Vodafone online işlemleri ya da Vodafone Yanımda uygulamasını da kullanabilirsiniz. Firmanın ülkemizde hizmet veren resmi internet sitesi www.vodafone.com.tr adresinden "Online İşlemler" kısmına tıklayıp, telefon numaranızı ve şifrenizi girerek size ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.
Benzer şekilde Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz Yanımda uygulaması da online işlemlerin yanı sıra çeşitli kampanya ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Örneğin; Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan dijital asistan Tobi ile pek çok konuya kısa sürede ve kolayca cevap bulabiliyorsunuz.
Başta Twitter olmak üzere neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kapsamlı ve ilgili bir yaklaşım sergileyen Vodafone müşteri hizmetleri sayesinde herhangi bir yeri aramadan yalnızca Twitter, Facebook veya Instagram sayesinde firmaya ulaşabilir, istek, öneri ya da şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Yoğunluğa bağlı olsa da çoğu zaman sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde dönüş yapan operatörün müşteri temsilcileriyle iletişim bilgilerinizi paylaştığınızda doğrudan size de ulaşabiliyorlar. Ayrıca firma, Facebook, Twitter, Instagram dışında Linkedin ve Youtube platformlarında da yer alıyor.
Detaylı bir rehber niteliği taşıyan Vodafone internet sitesi üzerinden herhangi bir yere bağlanmadan da ihtiyacınız olan konuya dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Arama, cihaz ve internet kampanyaları, Vodafone Freezone, Vodafone Red, yurt dışı tarifeleri gibi birbirinden farklı konularda en güncel ayrıntıları içeren Vodafone internet sitesini sizi aramaları için de kullanabilirsiniz.
Doğrudan müşterilere hitap eden bir e-posta adresi bulunmayan firmayla "Yardım" kısmından numaranızı paylaştığınızda müşteri temsilcisi direkt olarak sizi arayabiliyor. Ancak bu hizmetten yalnızca Vodafone aboneleri yararlanabiliyor.
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