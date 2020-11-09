HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Vodafone müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, iletişim bilgileri

Vodafone müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, iletişim bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2020 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en çok tercih edilen 2. operatörü olan ve ülkemizde %30'un üzerinde bir pazar payı bulunan Vodafone, gerek abonelik işlemleri gerek teknik problemler nedeniyle sıklıkla aranabiliyor. Firmanın en çok tercih edilen iletişim kanalı çağrı merkezi olsa da Vodafone'a ulaşmak için farklı yöntemler de bulunuyor. Siz de Vodafone müşteri hizmetleri bilgilerini öğrenerek firmaya dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

Vodafone müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, iletişim bilgileri

Fiyat - performans açısından avantajlı tarifeleri ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çeken Vodafone'a, bilgi almak, şikayette bulunmak ya da diğer konularla ilgili ulaşmak isteyebilirsiniz. Hizmet açısından kapsamlı bir çağrı merkezine sahip olan firma, böylece ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizinle paylaşabiliyor. Ancak başta mesai saatlerinde olmak üzere çoğu zaman yoğunlaşan iletişim trafiği nedeniyle Vodafone müşteri hizmetleri numarası beklemeyi gerektirebiliyor. Beklemek istemediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz diğer tüm alternatiflerle birlikte Vodafone müşteri hizmetleri bilgilerini sizin için bir araya getirdik.

Vodafone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet veren Vodafone çağrı merkezi, hem bireysel hem kurumsal müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Lira veya fatura işlemlerinizden numara ya da tarife değişikliğine, mevcut kampanyalardan yeni hizmetlere kadar onlarca değişik konuya dair bilgi ve destek alabileceğiniz Vodafone çağrı merkezine 3 farklı numara üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Aboneler, abone olmayanlar, ev ve iş interneti kullananlar gibi çeşitli kategorilere ayrılan Vodafone müşteri hizmetleri, böylece çok daha etkili bir hizmet sunabiliyor.

l Operatör aboneleri için yalnızca 542 Vodafone müşteri hizmetleri no yeterli oluyor.
l Vodafone abonesi olmayanların ise 0542 542 00 00 numarasını aramaları gerekiyor.
l Ev veya iş internetiyle ilgili bilgi alacağınız zaman da 0850 542 0 542 Vodafone müşteri hizmetleri tel no hizmet veriyor.

Vodafone Genel Merkez Bilgileri

Talep ve şikayetlerinizle ilgili müşteri hizmetleri dışında firmanın genel merkezine ulaşmak istediğiniz durumlarda da yararlanabileceğiniz adres ve telefon bilgileri bulunuyor. İstek, öneri ya da memnun kalmadığınız durumların dışında iş başvurusu veya kurumsal hizmet talebi gibi farklı sebeplerden dolayı da ulaşabileceğiniz genel merkez, firmanın en yetkili merci sayılıyor.

Genel Merkez Adresi: Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: 251 Maslak 34398 İstanbul

Genel Merkez Telefon Numarası: 0212 367 00 00

Vodafone Online İşlemler ve Yanımda Uygulaması

Çağrı merkezini arayamadığınız veya müşteri hizmetlerine ulaşamadığınız durumlarda Vodafone online işlemleri ya da Vodafone Yanımda uygulamasını da kullanabilirsiniz. Firmanın ülkemizde hizmet veren resmi internet sitesi www.vodafone.com.tr adresinden "Online İşlemler" kısmına tıklayıp, telefon numaranızı ve şifrenizi girerek size ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Benzer şekilde Android ve iOS işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlarda kullanabileceğiniz Yanımda uygulaması da online işlemlerin yanı sıra çeşitli kampanya ve fırsatları da beraberinde getiriyor. Örneğin; Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan dijital asistan Tobi ile pek çok konuya kısa sürede ve kolayca cevap bulabiliyorsunuz.

Vodafone Sosyal Medya Hesapları

Başta Twitter olmak üzere neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kapsamlı ve ilgili bir yaklaşım sergileyen Vodafone müşteri hizmetleri sayesinde herhangi bir yeri aramadan yalnızca Twitter, Facebook veya Instagram sayesinde firmaya ulaşabilir, istek, öneri ya da şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Yoğunluğa bağlı olsa da çoğu zaman sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde dönüş yapan operatörün müşteri temsilcileriyle iletişim bilgilerinizi paylaştığınızda doğrudan size de ulaşabiliyorlar. Ayrıca firma, Facebook, Twitter, Instagram dışında Linkedin ve Youtube platformlarında da yer alıyor.

Vodafone E-posta Adresi ile Hizmet Veriyor mu?

Detaylı bir rehber niteliği taşıyan Vodafone internet sitesi üzerinden herhangi bir yere bağlanmadan da ihtiyacınız olan konuya dair detaylı bilgi edinebilirsiniz. Arama, cihaz ve internet kampanyaları, Vodafone Freezone, Vodafone Red, yurt dışı tarifeleri gibi birbirinden farklı konularda en güncel ayrıntıları içeren Vodafone internet sitesini sizi aramaları için de kullanabilirsiniz.

Doğrudan müşterilere hitap eden bir e-posta adresi bulunmayan firmayla "Yardım" kısmından numaranızı paylaştığınızda müşteri temsilcisi direkt olarak sizi arayabiliyor. Ancak bu hizmetten yalnızca Vodafone aboneleri yararlanabiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti Komşuları isyan etti! Haftada üç gün parti
Esnafın kabusu olmuştu! Suçüstü yakalandıEsnafın kabusu olmuştu! Suçüstü yakalandı
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
RTÜK ceza kesmişti! Şef'ten bomba itiraf
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
İğrenç olay! Uyuşturucu hap verip cinsel saldırıda bulunmuşlar
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Sevdiklerinize kısa cuma mesajları
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak kamerada
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
5'inci kattan düşüp hayatını kaybetmişti! Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı
Sağlık Bakanlığı iletişim bilgileri, çağrı merkezi, şikayet hattı
AFAD açıkladı! İzmir’de 4,0 üzerinde 46 artçı deprem oldu
AFAD açıkladı! İşte İzmir'deki artçı depremlerin sayısı
Antalya'da park halindeki aracın içinde oturan genç neye uğradığını şaşırdı
Aracın içinde hayatının şokunu yaşadı
Kuveyt Türk müşteri hizmetleri, genel merkez numarası, adres bilgileri
Kuveyt Türk müşteri hizmetleri, genel merkez numarası, adres bilgileri
Samsun'da sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Esnafın kabusu olmuştu! Suçüstü yakalandı
Saç ekimi sonrası hayatını kaybetti! Klinikte inceleme yapıldı
Saç ekimi sonrası hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.