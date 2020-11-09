Vodafone müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, iletişim bilgileri

Fiyat - performans açısından avantajlı tarifeleri ve sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çeken Vodafone'a, bilgi almak, şikayette bulunmak ya da diğer konularla ilgili ulaşmak isteyebilirsiniz. Hizmet açısından kapsamlı bir çağrı merkezine sahip olan firma, böylece ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sizinle paylaşabiliyor. Ancak başta mesai saatlerinde olmak üzere çoğu zaman yoğunlaşan iletişim trafiği nedeniyle Vodafone müşteri hizmetleri numarası beklemeyi gerektirebiliyor. Beklemek istemediğiniz durumlarda kullanabileceğiniz diğer tüm alternatiflerle birlikte Vodafone müşteri hizmetleri bilgilerini sizin için bir araya getirdik. Vodafone Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak hizmet veren Vodafone çağrı merkezi, hem bireysel hem kurumsal müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Lira veya fatura işlemlerinizden numara ya da tarife değişikliğine, mevcut kampanyalardan yeni hizmetlere kadar onlarca değişik konuya dair bilgi ve destek alabileceğiniz Vodafone çağrı merkezine 3 farklı numara üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Aboneler, abone olmayanlar, ev ve iş interneti kullananlar gibi çeşitli kategorilere ayrılan Vodafone müşteri hizmetleri, böylece çok daha etkili bir hizmet sunabiliyor.

l Operatör aboneleri için yalnızca 542 Vodafone müşteri hizmetleri no yeterli oluyor.

l Vodafone abonesi olmayanların ise 0542 542 00 00 numarasını aramaları gerekiyor.

l Ev veya iş internetiyle ilgili bilgi alacağınız zaman da 0850 542 0 542 Vodafone müşteri hizmetleri tel no hizmet veriyor. Vodafone Genel Merkez Bilgileri Talep ve şikayetlerinizle ilgili müşteri hizmetleri dışında firmanın genel merkezine ulaşmak istediğiniz durumlarda da yararlanabileceğiniz adres ve telefon bilgileri bulunuyor. İstek, öneri ya da memnun kalmadığınız durumların dışında iş başvurusu veya kurumsal hizmet talebi gibi farklı sebeplerden dolayı da ulaşabileceğiniz genel merkez, firmanın en yetkili merci sayılıyor. Genel Merkez Adresi: Vodafone Plaza Büyükdere Cd. No: 251 Maslak 34398 İstanbul Genel Merkez Telefon Numarası: 0212 367 00 00 Vodafone Online İşlemler ve Yanımda Uygulaması Çağrı merkezini arayamadığınız veya müşteri hizmetlerine ulaşamadığınız durumlarda Vodafone online işlemleri ya da Vodafone Yanımda uygulamasını da kullanabilirsiniz. Firmanın ülkemizde hizmet veren resmi internet sitesi www.vodafone.com.tr adresinden "Online İşlemler" kısmına tıklayıp, telefon numaranızı ve şifrenizi girerek size ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.