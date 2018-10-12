Vogue seçti! Geçmişten günümüze damga vuran esmer kadınlar

İspanyol oyuncu Penelope Cruz.
Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel.
ABD'li model Cindy Crawford.
Fransız ve Amerikan yazar ve moda editörü Diana Vreeland.
Brezilyalı model Gisele Bundchen.
Oyuncu Audrey Hepburn "Tiffany'de Kahvaltı" filminde.
ABD’li model Arizona Muse New York Moda Haftasında Oscar de la Renta'nın sonbahar koleksiyonunun gösterisinde.
Amerikalı yazar Susan Sontag, İspanya'daki bir basın toplantısında.
Süpermodel Beverly Johnson New York'ta bir fotoğrafçıya poz verirken.
Fransız aktris Anna Karina Paris'te sahne alırken.
İngiliz oyuncu Keira Knightley.
Model Miranda Kerr Victoria's Secret gösterisinde.
Jacqueline Kennedy'nin düğün günü portresi.
Kaynak: Posta
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