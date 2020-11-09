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Volkswagen CEO'su Herbert Diess'den Nokia uyarısı

OTOMOBİL HABERLERİ  | 09.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, verdiği bir röportajda bir kez daha Nokia örneği verdi. Diess, değişime ayak uydurma konusunda titiz çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ''Sonumuzun Nokia gibi olmasını istemiyoruz'' dedi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess'den Nokia uyarısı

Otomobil üreticileri artık dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunun farkında. Tüketiciler de yeni bir otomobil satın alırken artık sadece kaputunun altındakine değil, teknolojik altyapısına da bakıyor. Bu noktada otomobil üreticileri de değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Daha önce Nokia örneği vererek değişime ayak uydurmak gerektiğinin altını çizen Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şimdi ise aynı örneği vererek bir açıklama daha yaptı.

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Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Bloomberg'e verdiği röportajda Nokia ile aynı kaderi paylaşmamak için değişime ayak uydurmada daha hızlı davranmaları gerektiğinin bir kez daha altını çizdi. Herbert Diess, bir zamanlardan dünyanın bir numarası olan Nokia'nın muhtemel en iyi örnek olduğunu belirterek, '' yeterince hızlı değilseniz, hayatta kalamazsınız. Ben her zaman çalışanlarıma bu örneği anlatıyorum." dedi.

''OTOMOBİL İŞİN SADECE KÜÇÜK BİR PARÇASI''

Volkswagen'in en yetkili ismi, bugün başarı için sadece iyi otomobil üretmenin yeterli olmadığını, bu araçları dijital ekosisteme entegre etmenin de gerekli olduğunu söyledi. Diess'e göre otomobil yapmak sadece işin küçük bir parçası. Otomobil pazarında başarılı olabilmek için tüm yeni modellerin dijital ekosisteme ayak uydurması, akıllı telefonlar gibi sürekli internete bağlı olması şart. Buna ek olarak, Volkswagen Diess'in dediklerine göre kendi işletim sistemini de geliştirip, satmayı düşünüyor.

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