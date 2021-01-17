Volkswagen Golf MK8 için en özel jant hangisi?

Barracuda Racing Wheels, sadece aracın jantlarına değil, performansına da ufak dokunuşlar yapmış. 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor için yeni bir kontrol ünitesi tasarlayan marka, otomobilin performansında önemli değişimler ortaya koyuyor.

PERFORMANSI ARTMIŞ

RaceChip imzalı bu kit sayesinde aracın gücünü 192 Bg güç ve 328 nm tork seviyesine çıkarmış. Herhangi bir net performans verisi bulunmayan makine, standart haliyle 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. Yapılan bu güncelleme ile bu değerde önemli bir iyileşme olabilir.

ÇEKİCİ JANTLAR

Modelde ilk olarak Eibach spor yaylar kullanılmış. Bu yaylar sayesinde aracın sürüş yüksekliği düşürürken, aynı zamanda Barracuda'nın Tzunamee Evo jantları için çamurluklarda yer de bırakılmış. Modelde 235 tabanlı ve 35 yanaklı lastikler kullanılmış. Bu proje sadece tek bir araç için özel olarak tasarlanmış. Seri üretime geçmek için markanın otomobil üreticileriyle görüşmesi gerekecek.



