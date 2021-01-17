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  4. Volkswagen Golf MK8 için en özel jant hangisi?

Volkswagen Golf MK8 için en özel jant hangisi?

17.01.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Volkswagen Golf MK8 için en özel jant hangisi?

Bir yıldan daha uzun bir süre önce tanıtılmış olmasına rağmen, birçok modifikasyon şirketi yeni nesil Volkswagen Golf'ün üzerinde çokça çalışma yaptı. Son olarak Volkswagen Golf MK8 için özel bir jant tasarımı Barracuda Racing Wheels tarafından ortaya çıkarıldı.

Barracuda Racing Wheels, sadece aracın jantlarına değil, performansına da ufak dokunuşlar yapmış. 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor için yeni bir kontrol ünitesi tasarlayan marka, otomobilin performansında önemli değişimler ortaya koyuyor.

Volkswagen Golf MK8

PERFORMANSI ARTMIŞ

RaceChip imzalı bu kit sayesinde aracın gücünü 192 Bg güç ve 328 nm tork seviyesine çıkarmış. Herhangi bir net performans verisi bulunmayan makine, standart haliyle 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlıyor. Yapılan bu güncelleme ile bu değerde önemli bir iyileşme olabilir.

Volkswagen Golf MK8

ÇEKİCİ JANTLAR

Modelde ilk olarak Eibach spor yaylar kullanılmış. Bu yaylar sayesinde aracın sürüş yüksekliği düşürürken, aynı zamanda Barracuda'nın Tzunamee Evo jantları için çamurluklarda yer de bırakılmış. Modelde 235 tabanlı ve 35 yanaklı lastikler kullanılmış. Bu proje sadece tek bir araç için özel olarak tasarlanmış. Seri üretime geçmek için markanın otomobil üreticileriyle görüşmesi gerekecek.

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