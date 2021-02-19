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Volkswagen o araçları geri çağırdı

19.02.2021 08:32 | Son Güncelleme:
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Volkswagen o araçları geri çağırdı

Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'nde ön koltuk raylarını sabitleyen cıvataların bazılarının eksik olmasından kaynaklı bir dizi araçlarını geri çağırıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, 20-27 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan bu güvenlik geri çağırmasından etkilenen araçlar 2021 Tiguan LWB ve 21 Ekim'de üretilen Jetta olarak kayıtlara geçti. Sadece 56 adet Tiguan ve 1 adet Jetta bu geri çağırmadan etkilendi.

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CİVATALAR EKSİK

Bazılarında ön koltuk ray cıvataları eksik olduğu için araçlar geri çağrılıyor. Cıvata eksikliğinden kaynaklı otomobilin koltuklarının hareket riski taşıdığı için geri çağrıldığı bildirildi. VW, geçen Ekim ayında Meksika Test Pisti'nde yapılan bir test sürüşü sırasında sürücü koltuğundan gelen ses ve titreşim algılandığında sorunun farkına vardı. Sorunu araştırmaya başlayan marka iki ay sonra bir Güvenlik Komitesi topladı ve geri çağırma kararını 27 Ocak'ta kararlaştırıldı.

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Cıvatalar henüz servis merkezlerinde bulunmadığından, araç sahiplerinin araç üreticisi tarafından iletişim kurulana kadar bir süre beklemesi gerekecek . Geri çağırmanın 2 Nisan'da başlaması bekleniyor, teknisyenler ön koltuk raylarının eksik cıvatalarını inceleyecek ve gerekirse tamamlayacak. Tüm işlemler ücretsiz olarak yürütülecek

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