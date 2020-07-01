'Volkswagen, Türkiye'de fabrika açmaktan vazgeçti'

Volkswagen'ın Türkiye'de fabrika kurmama kararı aldığı öne sürüldü. Otomotiv sektörü dergisi Automobilwoche, haberini adını açıklamadığı Volkswagen kaynaklarına dayandırdı.

Şirket, geçen Ekim'de Türk Ordusu'nun Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle tepki almasını gerekçe göstererek Türkiye'de yapmayı planladığı yatırımı ertelemişti.

Volkswagen şirketinin sözcüsü, Ekim'deki açıklamasında fabrikanın açılışının şirketin itibarına zarar verebileceğini söyledi; "Bölgedeki durumu büyük bir kaygıyla izliyoruz" demişti.

Volkswagen'den 'iptal kararıyla' ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Volkswagen, Ekim'de Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi kurduğunu açıklamış; şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirtmişti.

Volkswagen'in Türkiye'de fabrika planları hakkında neler biliniyor?

