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Vosvos tutkunları Bursa'da buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 18:06 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'VOS Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos' etkinliğine katılım yoğun oldu.

Vosvos tutkunları Bursa'da buluştu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'VOS Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos' etkinliğine katılım yoğun oldu. 400’ün üzerinde vosvos ve T1 minibüslerin yer aldığı etkinlikte, 3 gün boyunca birbirinden renkli yarışmalar ve organizasyonların yanı sıra konserler ve eğlenceler düzenlendi.
İlçeye bağlı İznik Gölü Çamlık Tesisleri'nde, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve çeşitli illerden 400’ün üzerinde araç ve bine yakın katılımcının yer aldığı etkinlikte, bölgeye çadır kuran vosvos sevdalıları, gölün keyfini çıkarıp yarışma ve aktiviteler düzenledi.
'VOSVOS SEVDALILARI OLARAK BİR ARADAYIZ'
Vos Garage 16 Bursa Grubu temsilcilerinden Tuna Akbulut, Bursa'daki vosvos sevdalıları olarak bir grup kurduklarını belirterek, "Bu gruba herkes gönüllü olarak katılım gösterdi. Etkinliği 3'üncü kez düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gönüllüler ile vosvos sevgisini pekiştiriyoruz" dedi. Alanda 400’ü aşkın vosvos bulunduğunu vurgulayan Akbulut, "Yaklaşık 850 civarında katılımcımız var. Burada eski oyunları canlandırıyoruz. Hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de güzel aktiviteler düzenliyoruz. Katılım her yıl katlanarak artıyor. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de düzenliyoruz. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayramlarda da etkinlikler düzenliyoruz" diye konuştu.

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Vosvos tutkunları Bursa'da buluştuVosvos tutkunları Bursa'da buluştuVosvos tutkunları Bursa'da buluştuVosvos tutkunları Bursa'da buluştu

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