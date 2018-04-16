KADIN

Sedef hastalığıyla mücadele eden model, ilham kaynağı olmak istiyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:39 | Son Güncelleme

İspanya'da yaşayan Celia Martinez'e, 16 yaşında sedef hastalığı teşhisi konuldu. Vücudunun %90'ını kaplayan sedef hastalığı nedeniyle zor günler geçiren ancak zamanla yaralarıyla yaşamaya alışan genç kız kariyerine modellik yaparak devam ediyor; ve kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

Sedef hastalığıyla mücadele eden model, ilham kaynağı olmak istiyor

İlk etapta sadece karnında küçük kırmızı lekeler oluşan zamanla yüzü de dahil olmak üzere neredeyse vücudunun tamamına yayılan lekeler, Celia Martinez'i önceleri oldukça üzmüş ve içine kapanık bir kadın olmasına neden olmuştu.

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Celia, ''sokağa çıktığımda insanların kötü bakışları, söyledikleri sözler beni fazlasıyla yaralıyordu. Ancak onlarla mücadele etmeyi öğrendim. Kimsenin beni küçük düşürmesine, hakkımda kötü konuşmasına izin vermiyorum. Böylelikle kendime olan güveni tekrar kazandım'' diye konuşuyor.

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Zaman geçtikçe yaralarını kucaklayan ve onları bedeninin bir parçası olarak kabul eden Celia, model olmayı umuyor ancak sedef hastalığı yüzünden iş bulamayacağını düşünüyordu.

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''Hastalığımla mücadelem hala devam ediyor, vücudum sanki alev alev yanıyor ama bu model olmama engel değil'' diye konuşan Celia, hastalığının bir gün tedavi edileceğini umuyor ve kendisi gibi olan kişilere ilham kaynağı olmak istiyor.

Sedef hastalığı nedir?

Deride kırımızı renkli zemin üzerinde sedefi-beyaz renkli kepeklenmelere neden olan döküntülerle kendini gösteren sedef hastalığı (psoriasis) özellikle diz, dirsek vesaçlıderi gibi bölgelerde görülen, zaman zaman şiddetlikaşıntılı ve tekrarlayıcı bir hastalık. Sedef hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerin karşılıklı etkileşimi sonucu geliştiği düşünülür. Sedef Hastalığı bulaşıcı değildir.

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Anahtar Kelimeler:
Celia Martinez sedef hastalığı

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