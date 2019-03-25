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''Vücudum daha bitmedi'' dedi, rahmini bağışladı! Bakın ne için?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

Yıllar süren üzücü doğurganlık mücadelelerinin ardından, her zaman istedikleri kalabalık bir aileye sahip olan Aprill ve Brian çifti çok konuşulacak bir işe imza attı. Yıllarca hamile kalmaya çalışan kadın, yaşadıkları zorlukları hiçbir zaman unutmadı ve rahmini başka birine bağışladı. Aprill, bu durumu ''vücudum daha bitmedi'' diye açıklıyor.

''Vücudum daha bitmedi'' dedi, rahmini bağışladı! Bakın ne için?

ABD Boston'da yaşayan 39 yaşındaki Aprill Lane, üç yıldan fazla bir süredir hamile kalmaya çalışan bir kadındı, ancak hamilelik durumu bir türlü gerçekleşmiyordu.

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Evlendikleri andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen eşi Brian ile, gebelik durumu olmadığı için tedavi olmaya karar verdiler. Ancak genç kadın ve eşi üreme açısından sağlıklıydı. Çifte, ‘açıklanamayan kısırlık’ tanısı kondu. “Bir nedenden dolayı, sperm ve yumurtamız bir araya geldiğinde çok iyi uyuşmadılar” diyor Aprill.

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Çift, bebekleri olmayacağı düşüncesiyle 2011’de Miles’ı evlat edindi. Ancak tedavi sonuç verdi. April evlat edindikleri tarihten 13 ay sonra oğulları Mark’ı dünyaya getirdi.

10 tur tüp bebek denemesinden sonra ise ikizleri Marlie ve Josie’yi doğürdu. Aprill, ikizlerinin ikinci yaş kutlmasından hemen önce tekrar hamile olduğunu öğrendi. Bu kez doğal yolla hamile kalan kadın, Juliet adını verdikleri bir kıza daha sahip oldular. Çift artık beş çocuğun kendilerine yeterli olduğuna karar verdi ancak Aprill, yaşadığı zorlukları hiçbir zaman unutmadı. Ve rahmini bağışlamaya karar verdi.

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Genç kadın, yaşadığı zorlukları ve mücadeleleri bildiği için başka bir kadının da çocuk sahibi olmasına yardım etmek istiyordu.

Uterus (rahim) nakli hakkında bilgi edindikten sonra Aprill, rahmini bağışlamak için Boston’daki evinden Dallas’a uçtu.

Aprill, burada kapsamlı bir taramadan geçirildi. Dönor olarak kabul edildiği haberi geldiğinde heyecanlandığını söyleyen kadın, ‘’uzun yıllar boyunca vücudunuzun iğrenç olduğunu düşünüyorsunuz ancak işe yaradığını görünce bedenize sarılmak istiyorsunuz’’ diyor.

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Uzun süredir kısırlığın fiziksel ve duygusal acılarını yaşayan kadın, artık rahmini bağışlamış,, rahminin başka bir kadına umut olmasını istiyordu.

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Anahtar Kelimeler:
rahim bağışlama Aprill Lane

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