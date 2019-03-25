''Vücudum daha bitmedi'' dedi, rahmini bağışladı! Bakın ne için?

ABD Boston'da yaşayan 39 yaşındaki Aprill Lane, üç yıldan fazla bir süredir hamile kalmaya çalışan bir kadındı, ancak hamilelik durumu bir türlü gerçekleşmiyordu.

Evlendikleri andan itibaren çocuk sahibi olmak isteyen eşi Brian ile, gebelik durumu olmadığı için tedavi olmaya karar verdiler. Ancak genç kadın ve eşi üreme açısından sağlıklıydı. Çifte, ‘açıklanamayan kısırlık’ tanısı kondu. “Bir nedenden dolayı, sperm ve yumurtamız bir araya geldiğinde çok iyi uyuşmadılar” diyor Aprill.

Çift, bebekleri olmayacağı düşüncesiyle 2011’de Miles’ı evlat edindi. Ancak tedavi sonuç verdi. April evlat edindikleri tarihten 13 ay sonra oğulları Mark’ı dünyaya getirdi.

10 tur tüp bebek denemesinden sonra ise ikizleri Marlie ve Josie’yi doğürdu. Aprill, ikizlerinin ikinci yaş kutlmasından hemen önce tekrar hamile olduğunu öğrendi. Bu kez doğal yolla hamile kalan kadın, Juliet adını verdikleri bir kıza daha sahip oldular. Çift artık beş çocuğun kendilerine yeterli olduğuna karar verdi ancak Aprill, yaşadığı zorlukları hiçbir zaman unutmadı. Ve rahmini bağışlamaya karar verdi.