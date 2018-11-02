Vücudumuz magnezyum sayesinde kusursuz çalışıyor! Bakın eksikliğinde neler oluyor?

Öyle bir molekül ki vücudumuzda 300’den fazla enzimin ko-faktörüdür yani, enzimlerin çalışması için olmazsa olmazıdır.Malesef ki, sadece kas krampları söz konusu olduğunda akıllara magnezyum geliyor. Oysaki magnezyumun, gün içerisinde yaşadığınız halsizlikten kan şekerinizin dengelenmesine kadar birçok durumda etkisi vardır.

MAGNEZYUM HANGİ SİSTEMLERİ ETKİLİYOR?

Kan şekerinin dengelenmesi (özellikle insülin dirençli kişiler mg seviyelerine baktırmalı) Kan basıncının düzenlenmesi (yüksek tansiyonlu kişiler doktorunun onayı ile mg kullanmalı) Hücresel enerji üretimi Sağlıklı menstruasyon Bağışıklık sistemi Sindirim sistemi Kas ve iskelet sistemi Ruhsal ve fiziksel iyileşme

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNDE NELER OLUR?

El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma Gün içerisindeki halsizlik Gerginlik Kas krampları, eklem ağrıları Ağrılı regl/ PMS Uyku sorunu Şiddetli baş ağrısı, migren Hipertansiyon Kabızlık

MAGNEZYUM İÇERİĞİ YÜKSEK OLAN BESİNLER

Ispanak Avokado Kabak çekirdeği Badem

Gibi besinlerde bulunsa da, toprağın kalitesinin düşmesi ve tarıma karışan kimyasallar ile gıdadan magnezyum alımımız oldukça düşmüştür. Bu sebeple sağlıklı beslenmeye devam edip gerekli durumlarda dışarıdan takviye alabilirsiniz.

MAGNEZYUM FORMLARI

Takviye alırken dikkat etmeniz gereken en önemli durum, biyo-yararlılık düzeyidir. O takviye hangi kapsülle kaplanmış, kaç mg istenen madde var ve hangi formda olduğuna dikkat etmelisiniz.

Eczanelerde magnezyumun 4 formunu bulabilirsiniz; magnezyum sitrat, magnezyum asetil taurat ve magnezyum malat ve magnezyum glisinat.

Magnezyum glisinat: Beyin ve kasta en yüksek emilim sağlayanıdır.

Dyt. Fulya Bozdemir

http://fulyabozdemir.com/



