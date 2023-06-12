Vücudundaki tüyleri eleştirenlere karşı çıkıyor! "Yağmur ormanı gibi"

TikTok'ta paylaşım yapan Kelsey, kendini ve vücut kıllarını sevmeyi öğrendiğini ve tıraş bıçağı kullanmayacağını açıkladı. Sosyal medyada 1,5 milyon takipçisi olan Kelsey, koltuk altı kıllarını göstererek takipçilerini şaşırttı.

Kelsey, vücudunu her haliyle sevdiğini belirtirken koltuk altı kıllarını gösterdi. Yayınlanan video kısa sürede 211.800 görüntülenme topladı. Sosyal medya kullanıcıları bu video karşısında ikiye bölündü.

Bazı kişiler Kelsey'in vücudundaki kıllara karşı olan yaklaşımını takdir etti ve böyle devam etmesi gerektiğini belirtti.





Bazıları ise tıraş olmamanın bakımsız göründüğünü söyledi ve hakaret etti. Bir kişi Kelsey'in kılları için "Yağmur ormanları gibi" dedi.



