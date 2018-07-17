Vücudunuzdaki ağrıları dindiren yöntemler! Alışkanlık haline getirin faydasını göreceksiniz

Baş ağrısı

Uzun süre boyunca ekrana bakmaktan kaçının

Göz yorgunluğu, bilgisayarla ilgili baş ağrısının yaygın bir nedenidir. Uzun süre boyunca ekrana bakıldığında bir dizi kas zamanla yorgun düşüp incinmeye başlar. Bundan kaçınmak için her 20 dakikada bir 20 saniye ekran dışında başka bir şeye bakın.

Çok fazla güneşe maruz kalmayın

Güneş ısısına maruz kalmak beyninizdeki kan damarlarının genişlemesine, cildinizin sıcaklığının artırmasına ve böylece ağrıya neden olabilir. Güneşin parlaması da gözünüzde tahrişe yol açarak baş ağrısına yol açabilir. Güneş altındayken şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak sizi bu baş ağrılarından koruyabilir.

Sıcak duş alın

Sıcak bir duş almak gergin kasların gevşemesine yardımcı olur ve baş ağrısını hafifletebilir.

Sigara ve alkol kullanmaktan kaçının

Sigarada bulunan nikotin, vazoaktif bir maddedir. Bu, beyninizdeki kan damarlarının büyüklüğünü değiştirerek baş ağrısına neden olur. Sigara dumanı, burnunuzu ve boğazınızı tahriş ederek alerjik bir reaksiyona neden olarak baş ağrısını da tetikleyebilir. Benzer şekilde, alkol ayrıca beyninizdeki kan damarlarının şişmesine ve baş ağrısına neden olur. Ancak en kötü baş ağrısı tetikleyicisi kırmızı şaraptır çünkü tiramin, histamin ve sülfit içerir.