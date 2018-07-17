Vücudunuzdaki ağrıları dindiren yöntemler! Alışkanlık haline getirin faydasını göreceksiniz

Baş ağrısı
Uzun süre boyunca ekrana bakmaktan kaçının
Göz yorgunluğu, bilgisayarla ilgili baş ağrısının yaygın bir nedenidir. Uzun süre boyunca ekrana bakıldığında bir dizi kas zamanla yorgun düşüp incinmeye başlar. Bundan kaçınmak için her 20 dakikada bir 20 saniye ekran dışında başka bir şeye bakın.
Çok fazla güneşe maruz kalmayın
Güneş ısısına maruz kalmak beyninizdeki kan damarlarının genişlemesine, cildinizin sıcaklığının artırmasına ve böylece ağrıya neden olabilir. Güneşin parlaması da gözünüzde tahrişe yol açarak baş ağrısına yol açabilir. Güneş altındayken şapka takmak ve güneş gözlüğü kullanmak sizi bu baş ağrılarından koruyabilir.
Sıcak duş alın
Sıcak bir duş almak gergin kasların gevşemesine yardımcı olur ve baş ağrısını hafifletebilir.
Sigara ve alkol kullanmaktan kaçının
Sigarada bulunan nikotin, vazoaktif bir maddedir. Bu, beyninizdeki kan damarlarının büyüklüğünü değiştirerek baş ağrısına neden olur. Sigara dumanı, burnunuzu ve boğazınızı tahriş ederek alerjik bir reaksiyona neden olarak baş ağrısını da tetikleyebilir. Benzer şekilde, alkol ayrıca beyninizdeki kan damarlarının şişmesine ve baş ağrısına neden olur. Ancak en kötü baş ağrısı tetikleyicisi kırmızı şaraptır çünkü tiramin, histamin ve sülfit içerir.
Kafeini azaltın
Küçük miktarlarda alınan kafein, baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir hatta kafein bazı baş ağrısı ilaçlarında kullanılır. Ancak sık tüketilen kahve, çay veya meşrubat şeklinde kafein alımı baş ağrısına neden olabilir.
Yeterince su için
Dehidratasyon (sıvı kaybı) baş ağrısının yaygın bir nedenidir. Baş ağrsından kurtulmak için yeterli su içtiğinizden emin olun. Ancak, aşırı hidrasyonun kandaki sodyumun çok seyreltildiği bir durum olan hiponatremiye (sodyum eksikliği) yol açabileceğini unutmayın. Bu, baş ağrısı, bulantı ve şişkinliğe yol açabilir - dehidratasyon ile kolayca
karışabilen semptomlar olduğu için çok dikkatli olmak gerekir.
Boyun ağrısı
Boyun ve omuz ağrılarının dinmesi için boyun egzersizleri yapmak gerekir. Görseldeki gibi uygulayın.
Oturuş şeklinize dikkat edin
Otururken düz oturmak önemlidir. Mümkünse, sırt desteğiyle oturun. Bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyorsanız, çalışırken boyunuzu bükmeyecek şekilde koltuğunuzun boyunu ayarlayın.
Pratik yoga
Yoga, boyun ve sırt kaslarınızı güçlendirerek herhangi bir gerginliği hafifletmeye yardımcı olur.
Uyku alışkanlıklarınızı geliştirin
Ağrılarınız varsa sırt üstü uyumak en iyi pozisyondur. Sırtınızı daha iyi desteklemek için, dizlerinizin altına rulo haline getirilmiş bir havlu koyun. Yüz üstü uyumaktan kaçının. Birden fazla yastık ve kalın bir yastık kullanmayın. Ortopedik yastık kullanmayı tercih edin.
Sırt ağrısı
Otururken duruşunuzu koruyun
Otururken, her zaman düz duruşunuzu koruyun. Bu duruş şekli stresi ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
Hamstrings (üst bacağın arka kısmındaki üçlü kas gurubu) kaslarınızı uzatın
Uyluk kaslarınızı uzatarak sırt ağrınızı azaltabilirsiniz. aha uzun kaslar, sırtın üzerine baskı uygular ve ağrıyı hafifletir.
Kobra pozunu pratik edin
Bu poz, omuzlarınızdaki kasların gerilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda alt sırtın sertliğini de kaldırır ve omuriliği esnetir ve güçlendirir.
Daha sık yüzün
Yüzme ve diğer su egzersizleri sırt ve temel karınızı güçlendirir.
Ayak ağrıları
Rahat ayakkabılar giyin
Yürürken, ayakta dururken veya koşarken, basınç her zaman ayaklarımızdadır. Uygun olmayan ve rahatsız edici ayakkabılar giymek sorunları daha da kötüleştirebilir. Uygun bir ayakkabının bulunması, yaralanmaların azaltılmasında ve ayak problemlerinin önlenmesinde önemlidir.
Ayak gerdirme
Sandaliyeye ya da yere oturun. Sol elinizin parmaklarını sağ ayak parmaklarınızla birleştirin. Ayak parmaklarınızı el parmaklarınızla sıkın ayağınızın alt kısmında bir gerginlik hissedene kadar ayaklarınızı yavaşça geriye doğru çekin 10 saniye bekleyin. Diğer ayağınızla birlikte bu işlemi üç kez tekrarlayın.
Ayak tabanı masajı
Sol ayağınızın ikinci parmağının hemen altında bir tenis topu üzerinde durun. Topu yavaşça ayağınızın etrafında 3 dakika boyunca döndürün. Bu egzersizi sağ ayağınızda da tekrarlayın.
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