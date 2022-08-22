Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Elektrolit dengesi bozulduğunda vücutta istenmeyen durumlar meydana gelir. Baş ağrısı, tükenmişlik, ani ruh hâli değişimleri, kas ve karın ağrısı gibi sorunlar yaşanabileceği gibi daha ciddi rahatsızlıklar da oluşabilir. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler, günlük terleme ve boşaltım gibi nedenlerle elektrolit kaybı yaşar. Bu kaybedilen mineralleri tekrar kazanmak adına doğru bir beslenme programı gerekir. Hangi elektrolitler için hangi gıdaları tüketmeniz gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe bir göz atmanızda fayda var.

1. Hem çok lezzetli hem çok faydalı: Nestle 1927 Bitter Kuvertür %56 Kakaolu Çikolata

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İnsan vücudunda düzenli olarak azalan elektrolitleri tekrar kazanmanın en lezzetli yollarından biri, bitter çikolatalar olabilir. Bitter çikolatalar yüksek kakao içeriği nedeniyle sanılanın aksine faydalı yiyecekler arasında yer alır. Yine de tüketim miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte belli oranlarda tüketilen bitter çikolata, mineral deposu olarak bireye birçok fayda sağlar. Yüksek kalori içeriğine rağmen sindirime yardımcı olan lifler de içeren acı tatlı kıvamdaki Nestle 1927 Bitter Kuvertür %56 kakaolu Çikolata, günlük demir gereksiniminin bir kısmını karşılar. Magnezyum, manganez ve bakır ihtiyaçlarını da gidermeye yardım eder. Faydalı içeriğiyle elektrolit eksikliğinizi gidermeye yardımcı olur.

2. Sofraların vazgeçilmezi: Migros Karışık Turşu

Turşu, Türk mutfağının geleneksel ve vazgeçilmez gıdalarından biri. Yüzlerce yıldır kullanılan en temel gıda saklama metodu olan turşu yapımı, yeşil sebzelerin aylar boyunca saklanabilmesini sağlar. Temel mantık olarak gıdaların yoğun tuzlu su içerisinde tutulması ile bakteri oluşumunun durdurulmasına dayandırılan turşu yapımı, bazıları için sofranın en lezzetli yiyeceği. Migros Karışık Turşu içeriğinde yer alan yoğun tuz ve mineraller sayesinde elektrolit kaybını engellemek için tüketilebilecek en sağlıklı gıdalar arasında yer alır. Salatalık, biber, havuç ve lahana gibi birçok gıdayı içeren karışık turşu; 680 gram olarak sunulur ve günlerce öğünlerinize eşlik eder.

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3. Ülkemizin en değerli nimetlerinden biri: Sazak Yeşil Kırma Zeytin

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Vücudunuz her gün düzenli olarak elektrolit kaybetmeye devam eder. Elektrolit seviyesini dengelemenin en pratik yollarından biri, kahvaltılarda sofraya biraz zeytin eklemek olabilir. Sazak Yeşil Kırma Zeytin de hem eşsiz lezzeti hem içerisinde beklediği bol mineralli ve tuzlu suyu sayesinde elektrolit dengesini sağlamak için size yardım eder. 3700 gram olarak satışa sunulan kırma zeytin, doğal salamura yöntemiyle elde edilir. Zeytini dilerseniz salata ve mezelerinize de ekleyebilir, böylece bunaltan yaz günlerinde daha hızlı düşen elektrolit seviyenizi kolayca dengeleyebilirsiniz.

4. Geleneksel bir diğer ürünle elektrolit seviyenizi dengeleyin: Üreten Anneler Tuzlu Lor

İçeriğinde sadece tuz ve peynir altı suyu bulunan Üreten Anneler Tuzlu Lor, günlük elektrolit kaybını geri almak için en ideal seçenekler arasında yer alır. Yoğun tuz içeriği ile oldukça faydalı olan peynir hem sodyum hem kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gün içerisinde ter ve boşaltım sistemi ile kaybedilen elektrolitleri yerine koymak adına kahvaltıda zeytinin yanına biraz lor peynir koymak, faydalı olur. Elektrolit dengesini sağlamanın yanı sıra lor peyniri; kansere karşı korumadan kemiklerin daha çok güçlenmesine, mide rahatsızlıklarını gidermekten bağışıklık sitemini korumaya kadar birçok faydaya sahip.

5. Karadeniz'in kahverengi incisi: Karlıoğlu Store Çiğ İri Fındık

Fındık, üretimde ülkemizin dünyada birinci olduğu ve âdeta şifa deposu olan kuru yemişlerin başında gelir. Karlıoğlu Store Çiğ İri Fındık, kuru yemiş tazeyken paketlenir ve lezzetini kaybetmez. Fındık, E vitamini açısından zengin yapısıyla kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önler. Böylece anemi riskini azaltır. Ayrıca fındık, elektrolit deposu olarak da tüketimi önerilen kuru yemişlerden biri. Fındık içerisinde yer alan magnezyum, vücuttaki kalsiyum miktarını düzenler. Kas kasılmaları ve kas dinlenmeleri üzerindeki etkisi nedeniyle doğru miktarda alınan magnezyum hem kas ağrısını azaltır hem spazm gibi olayların olma ihtimalini düşürür.

6. En faydalı kuru yemişlerden biri: Antepyolu Deluxe Gurme Serisi Duble Iri Boy Çiğ Datça Bademi

Badem, elektrolit dengesini sağlamaya yardım ettiği için günlük olarak tüketilmesi önerilen kuru yemişler arasında gelir. Antepyolu Deluxe Gurme Serisi Duble Iri Boy Çiğ Datça Bademi; iri boy ve tuzsuz olarak sofranıza gelir. Bademin içeriğinde potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir bulunur. Bu özelliği ile içeriğinde birçok farklı elektroliti aynı anda bulunduran ender gıdalar arasında yer alır. İçeriğindeki demir, günlük ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılar. Metabolizmanızı hızlandırırken vücudun oksijeni hücrelere daha verimli bir şekilde taşımasına yardımcı olur. Günlük bir avuç kadar tüketilen badem, insülin direncini de düşürmeye yardım eder.

7. En masum içeceklerden: Beypazarı Doğal Maden Suyu

Doğal maden sularının faydaları saymakla bitmez. Toprakta 60 yıla yayılan bir yolculuğun sonrasında yüzeye çıkarak şişelenir. Bu sırada topraktan ve kayalardan onlarca farklı minerali bünyesine katan maden suları, azalan elektrolitleri yerine koymak için en ferahlatıcı yollardan biri olarak bilinir. Özellikle çok terleyen kişilerin günlük olarak düzenli maden suyu tüketmesi önerilir. Beypazarı Doğal Maden Suyu; magnezyum, demir, kalsiyum, potasyum ve sodyum açısından zengin içecekler arasında yer alır. Ürün kalorisiz olduğu için kilo verme sürecinde de tüketilmesi, sıklıkla tavsiye edilir.