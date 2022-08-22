YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

19.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzda çalışan sistemlerin doğru ve düzgün işleyebilmesi için bazı vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Bu minerallerden biri olan ve çözünmüş hâlde bulunan elektrolitler, sıvı dengesinden kas ve organların düzgün çalışmasına kadar birçok önemli görevi yerine getirir. Elektrolit dengesini korumak için doğru ve düzgün bir beslenme programı gerekir. Zahmetsiz bir şekilde gün içerisinde kaybettiğiniz elektrolitleri almak için listelediğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Elektrolit dengesi bozulduğunda vücutta istenmeyen durumlar meydana gelir. Baş ağrısı, tükenmişlik, ani ruh hâli değişimleri, kas ve karın ağrısı gibi sorunlar yaşanabileceği gibi daha ciddi rahatsızlıklar da oluşabilir. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler, günlük terleme ve boşaltım gibi nedenlerle elektrolit kaybı yaşar. Bu kaybedilen mineralleri tekrar kazanmak adına doğru bir beslenme programı gerekir. Hangi elektrolitler için hangi gıdaları tüketmeniz gerektiğini merak ediyorsanız içeriğe bir göz atmanızda fayda var.

1. Hem çok lezzetli hem çok faydalı: Nestle 1927 Bitter Kuvertür %56 Kakaolu Çikolata

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İnsan vücudunda düzenli olarak azalan elektrolitleri tekrar kazanmanın en lezzetli yollarından biri, bitter çikolatalar olabilir. Bitter çikolatalar yüksek kakao içeriği nedeniyle sanılanın aksine faydalı yiyecekler arasında yer alır. Yine de tüketim miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte belli oranlarda tüketilen bitter çikolata, mineral deposu olarak bireye birçok fayda sağlar. Yüksek kalori içeriğine rağmen sindirime yardımcı olan lifler de içeren acı tatlı kıvamdaki Nestle 1927 Bitter Kuvertür %56 kakaolu Çikolata, günlük demir gereksiniminin bir kısmını karşılar. Magnezyum, manganez ve bakır ihtiyaçlarını da gidermeye yardım eder. Faydalı içeriğiyle elektrolit eksikliğinizi gidermeye yardımcı olur.

Ürünü İncele

2. Sofraların vazgeçilmezi: Migros Karışık Turşu

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Turşu, Türk mutfağının geleneksel ve vazgeçilmez gıdalarından biri. Yüzlerce yıldır kullanılan en temel gıda saklama metodu olan turşu yapımı, yeşil sebzelerin aylar boyunca saklanabilmesini sağlar. Temel mantık olarak gıdaların yoğun tuzlu su içerisinde tutulması ile bakteri oluşumunun durdurulmasına dayandırılan turşu yapımı, bazıları için sofranın en lezzetli yiyeceği. Migros Karışık Turşu içeriğinde yer alan yoğun tuz ve mineraller sayesinde elektrolit kaybını engellemek için tüketilebilecek en sağlıklı gıdalar arasında yer alır. Salatalık, biber, havuç ve lahana gibi birçok gıdayı içeren karışık turşu; 680 gram olarak sunulur ve günlerce öğünlerinize eşlik eder.

Ürünü İncele

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)

1457631_540x270_6261c3e2-2eeb-418d-a7c6-d4e510d0f2d2

3. Ülkemizin en değerli nimetlerinden biri: Sazak Yeşil Kırma Zeytin

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Vücudunuz her gün düzenli olarak elektrolit kaybetmeye devam eder. Elektrolit seviyesini dengelemenin en pratik yollarından biri, kahvaltılarda sofraya biraz zeytin eklemek olabilir. Sazak Yeşil Kırma Zeytin de hem eşsiz lezzeti hem içerisinde beklediği bol mineralli ve tuzlu suyu sayesinde elektrolit dengesini sağlamak için size yardım eder. 3700 gram olarak satışa sunulan kırma zeytin, doğal salamura yöntemiyle elde edilir. Zeytini dilerseniz salata ve mezelerinize de ekleyebilir, böylece bunaltan yaz günlerinde daha hızlı düşen elektrolit seviyenizi kolayca dengeleyebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Geleneksel bir diğer ürünle elektrolit seviyenizi dengeleyin: Üreten Anneler Tuzlu Lor

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

İçeriğinde sadece tuz ve peynir altı suyu bulunan Üreten Anneler Tuzlu Lor, günlük elektrolit kaybını geri almak için en ideal seçenekler arasında yer alır. Yoğun tuz içeriği ile oldukça faydalı olan peynir hem sodyum hem kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gün içerisinde ter ve boşaltım sistemi ile kaybedilen elektrolitleri yerine koymak adına kahvaltıda zeytinin yanına biraz lor peynir koymak, faydalı olur. Elektrolit dengesini sağlamanın yanı sıra lor peyniri; kansere karşı korumadan kemiklerin daha çok güçlenmesine, mide rahatsızlıklarını gidermekten bağışıklık sitemini korumaya kadar birçok faydaya sahip.

Ürünü İncele

5. Karadeniz'in kahverengi incisi: Karlıoğlu Store Çiğ İri Fındık

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Fındık, üretimde ülkemizin dünyada birinci olduğu ve âdeta şifa deposu olan kuru yemişlerin başında gelir. Karlıoğlu Store Çiğ İri Fındık, kuru yemiş tazeyken paketlenir ve lezzetini kaybetmez. Fındık, E vitamini açısından zengin yapısıyla kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önler. Böylece anemi riskini azaltır. Ayrıca fındık, elektrolit deposu olarak da tüketimi önerilen kuru yemişlerden biri. Fındık içerisinde yer alan magnezyum, vücuttaki kalsiyum miktarını düzenler. Kas kasılmaları ve kas dinlenmeleri üzerindeki etkisi nedeniyle doğru miktarda alınan magnezyum hem kas ağrısını azaltır hem spazm gibi olayların olma ihtimalini düşürür.

Ürünü İncele

6. En faydalı kuru yemişlerden biri: Antepyolu Deluxe Gurme Serisi Duble Iri Boy Çiğ Datça Bademi

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Badem, elektrolit dengesini sağlamaya yardım ettiği için günlük olarak tüketilmesi önerilen kuru yemişler arasında gelir. Antepyolu Deluxe Gurme Serisi Duble Iri Boy Çiğ Datça Bademi; iri boy ve tuzsuz olarak sofranıza gelir. Bademin içeriğinde potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir bulunur. Bu özelliği ile içeriğinde birçok farklı elektroliti aynı anda bulunduran ender gıdalar arasında yer alır. İçeriğindeki demir, günlük ihtiyacınızın önemli bir kısmını karşılar. Metabolizmanızı hızlandırırken vücudun oksijeni hücrelere daha verimli bir şekilde taşımasına yardımcı olur. Günlük bir avuç kadar tüketilen badem, insülin direncini de düşürmeye yardım eder.

Ürünü İncele

7. En masum içeceklerden: Beypazarı Doğal Maden Suyu

Vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenli seviyede tutacak yiyecek ve içecek önerileri

Doğal maden sularının faydaları saymakla bitmez. Toprakta 60 yıla yayılan bir yolculuğun sonrasında yüzeye çıkarak şişelenir. Bu sırada topraktan ve kayalardan onlarca farklı minerali bünyesine katan maden suları, azalan elektrolitleri yerine koymak için en ferahlatıcı yollardan biri olarak bilinir. Özellikle çok terleyen kişilerin günlük olarak düzenli maden suyu tüketmesi önerilir. Beypazarı Doğal Maden Suyu; magnezyum, demir, kalsiyum, potasyum ve sodyum açısından zengin içecekler arasında yer alır. Ürün kalorisiz olduğu için kilo verme sürecinde de tüketilmesi, sıklıkla tavsiye edilir.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifiKremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi
Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...
30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür
Anahtar Kelimeler:
maden suyu turşu zeytin çikolata badem elektrolit lor elektrolit nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Tümünü Gör
Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Çocuğunuza bisiklet keyfini aşılayacak en iyi bisikletleri keşfedin!

Çocuğunuza bisiklet keyfini aşılayacak en iyi bisikletleri keşfedin!

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Tümünü Gör
Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Bilgisayarınızın ısınma sorununu çözecek en iyi soğutucular

Bilgisayarınızın ısınma sorununu çözecek en iyi soğutucular

Yemek kokusuna son! Son teknoloji ürünü en iyi ankastre davlumbazlar

Yemek kokusuna son! Son teknoloji ürünü en iyi ankastre davlumbazlar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Kremalı tadında: Hazır kremasız makarna tarifi

Mis gibi kokuyor: Yumurtalı ekmek tarifi! Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?

Mis gibi kokuyor: Yumurtalı ekmek tarifi!

Aslında çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için püf noktaları

Çok kolay: Ağızda dağılan kurabiye yapabilmek için...

Masterchef Çikolata Mousse nasıl yapılır? Sadece 2 malzeme ile efsane lezzet Çikolata Mousse (çikolata mus) tarifi malzemeleri yapılışı

Çikolata Mousse nasıl yapılır, malzemeleri neler?

STEAK AND KİDNEY PİE: Masterchef steak and kidney pie nasıl yapılır? Steak and kidney pie (biftekli, böbrekli pay) tarifi malzemeleri ve yapılışı

Steak and kidney pie nasıl yapılır?

Yazın en ihtiyacını duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.