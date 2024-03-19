KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Vücut geliştirmeci anne genç oğluyla bikinili fotoğraflar paylaştığı için eleştirildi

    Vücut geliştirmeci anne genç oğluyla bikinili fotoğraflar paylaştığı için eleştirildi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    19.03.2024 12:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralya'nın Gold Coast kentinden 34 yaşındaki vücut geliştirmeci Sophie Guidolin, ergenlik çağındaki oğlunun önünde bikiniyle poz verdiği için kendisini utandırmaya çalışan eleştirmenlere karşılık verdi.

    Bir vücut geliştirmeci, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ergenlik çağındaki oğlunun önünde bikiniyle poz verdiği için kendisini utandırmaya çalışan yorumlara karşılık verdi .

    BAZI İNSANLARI ÖFKELENDİRDİ

    Daily Star'ın aktardığı habere göre, Avustralya'nın Gold Coast şehrinde yaşayan Sophie Guidolin, klipte kahverengi ve beyaz puantiyeli bikinisiyle çeşitli pozlar verirken görüldü. Ancak ergenlik çağındaki oğlunun arkasından kendisine doğru yürüdüğü görüldü ve bu durum bazı insanları öfkelendirdi.

    Ekran görüntüsü 2024-03-19 121027

    Ancak videonun başlığında kendisini utandırmaya çalışan yorumlara karşılık verdi. Oğlunun önünde mayoyla poz vermenin sorun olmaması gerektiğine dair bir mesaj yazdı. 34 yaşındaki dört çocuk annesi, "Haha, oğlumun önünde bikini giydiğim için medyanın beni utandırmaya çalıştığını hatırlıyorum. #ifbbbikinipro olduğumu unutuyorum ve bunu bir spor olarak yapıyorum. Oğlum vücudumu cinselleştirmiyor peki diğerleri neden yapıyor? Arkadaşlarım, bu 13 yıllık sıkı bir çalışma" diye yazdı.

    Ekran görüntüsü 2024-03-19 120917

    Model, kıvrımları abartıp belleri daha küçük göstermesi nedeniyle Instagram fenomenleri arasında popüler olan "diz kaldırma" pozunu yapıyor. Ancak yarım milyon takipçisinden bazılarının, fotoğrafın "fazla cinselleştirilmiş" olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili hâlâ bir sorunu vardı. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı: “Size yemin ederim ki bu çok tuhaf. Görmek isteyeceğim son şey, annemin tanga giymiş olması; bunu sosyal medyada benim için sorun olmadığını ve tüm arkadaşlarımın gördüğünü söylemek şöyle dursun. Tüyler ürpertici."

    Ekran görüntüsü 2024-03-19 121117

    Ancak diğerleri anneyi savundu. Bir kullanıcı şunları söyledi: "Görebildiğim tek şey sıkı çalışma ve özveri. Oğlunuz gurur duyardı."Bir diğeri şunları söyledi: "Umurumda değil. Yüzü çok harika." Üçüncüsü ise şöyle yazdı: "Bir dakika, oğullarımızla plajda bikini giyemeyecek miyiz? Lanet olsun, o zaman toplum berbat." Bu arada dördüncüsü şunları yazdı: "Her bakımdan muhteşem, sen tam bir ilham kaynağısın Soph."

    Dört çocuk annesi Sophie Guidolin, ilk hamileliğinde diyabet hastası olduktan sonra kariyerini fitness ve beslenme alanında geliştiren bir milyonerdir. Aynı zamanda önde gelen çevrimiçi sağlık ve fitness programının da kurucusudur.

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bunu yapın cüzdanınız parayla dolsun! Yeni bir dönem başlıyorBunu yapın cüzdanınız parayla dolsun! Yeni bir dönem başlıyor
    Uzman jinekolog kadınları uyardı: "Normal saymayın"Uzman jinekolog kadınları uyardı: "Normal saymayın"
    '55 yaşındayım ama 25 yaşında bir adamın midesine sahibim''55 yaşındayım ama 25 yaşında bir adamın midesine sahibim'
    Anahtar Kelimeler:
    Vücut geliştirme anne eo
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

    Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.