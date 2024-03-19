Vücut geliştirmeci anne genç oğluyla bikinili fotoğraflar paylaştığı için eleştirildi

Bir vücut geliştirmeci, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ergenlik çağındaki oğlunun önünde bikiniyle poz verdiği için kendisini utandırmaya çalışan yorumlara karşılık verdi .

BAZI İNSANLARI ÖFKELENDİRDİ

Daily Star'ın aktardığı habere göre, Avustralya'nın Gold Coast şehrinde yaşayan Sophie Guidolin, klipte kahverengi ve beyaz puantiyeli bikinisiyle çeşitli pozlar verirken görüldü. Ancak ergenlik çağındaki oğlunun arkasından kendisine doğru yürüdüğü görüldü ve bu durum bazı insanları öfkelendirdi.

Ancak videonun başlığında kendisini utandırmaya çalışan yorumlara karşılık verdi. Oğlunun önünde mayoyla poz vermenin sorun olmaması gerektiğine dair bir mesaj yazdı. 34 yaşındaki dört çocuk annesi, "Haha, oğlumun önünde bikini giydiğim için medyanın beni utandırmaya çalıştığını hatırlıyorum. #ifbbbikinipro olduğumu unutuyorum ve bunu bir spor olarak yapıyorum. Oğlum vücudumu cinselleştirmiyor peki diğerleri neden yapıyor? Arkadaşlarım, bu 13 yıllık sıkı bir çalışma" diye yazdı.

Model, kıvrımları abartıp belleri daha küçük göstermesi nedeniyle Instagram fenomenleri arasında popüler olan "diz kaldırma" pozunu yapıyor. Ancak yarım milyon takipçisinden bazılarının, fotoğrafın "fazla cinselleştirilmiş" olduğu yönündeki açıklamasıyla ilgili hâlâ bir sorunu vardı. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı: “Size yemin ederim ki bu çok tuhaf. Görmek isteyeceğim son şey, annemin tanga giymiş olması; bunu sosyal medyada benim için sorun olmadığını ve tüm arkadaşlarımın gördüğünü söylemek şöyle dursun. Tüyler ürpertici."

Ancak diğerleri anneyi savundu. Bir kullanıcı şunları söyledi: "Görebildiğim tek şey sıkı çalışma ve özveri. Oğlunuz gurur duyardı."Bir diğeri şunları söyledi: "Umurumda değil. Yüzü çok harika." Üçüncüsü ise şöyle yazdı: "Bir dakika, oğullarımızla plajda bikini giyemeyecek miyiz? Lanet olsun, o zaman toplum berbat." Bu arada dördüncüsü şunları yazdı: "Her bakımdan muhteşem, sen tam bir ilham kaynağısın Soph."

Dört çocuk annesi Sophie Guidolin, ilk hamileliğinde diyabet hastası olduktan sonra kariyerini fitness ve beslenme alanında geliştiren bir milyonerdir. Aynı zamanda önde gelen çevrimiçi sağlık ve fitness programının da kurucusudur.







