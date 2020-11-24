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Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Atletik, kum saati, armut, elma ve düz vücut. Hangi vücut şekline sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Yapılan araştırmalara göre birçok kişi vücut şeklini bilmediği için yanlış kıyafet tercihleri yapıyor. Gelin bir bakalım sizin vücut şekliniz hangisi?

Vücut şeklinizi biliyor musunuz? Eğer kum saati gibiyseniz...

Dünyaca ünlü markaların milyon dolarlık kıyafetlerini seçmek asla kişilerin gusto sahibi olduğunu göstermez. Bu kıyafetlerin vücut tipine uygun olmadan giyilmesi kötü görüntülere neden olur. İyi görünmek için mutlaka kişilerin vücut tipini tanıması şarttır. Her kadın farklı fiziksel özelliklere sahiptir ve kamufle etmek istedikleri bölgeleri değişiklik gösterir. Peki, vücut tiplerine göre nasıl giyinilir? Vücut tipleri nelerdir? İşte, vücut proporsiyonuna göre giyinmenin tüyoları...

VÜCUT TİPLERİ NELERDİR?

Vücut proporsiyonu temelde; vücut orantısıdır. Oran ve bu parçaların arasındaki ilişkileri tanımlar; denge ve simetri ilişkisidir.

Düz vücut: Göğüs,kalça ve bel aynı doğruda ve adeta kağıt gibi dümdüz iner. Bel kıvrımı yoktur. Uzun kol ve uzun bacaklar ile küçük göğüs ve dar omuzlarla tanımlanır.
Atletik vücut: Kollar ve karın kaslı yapıdadır. Geniş omuzlar ve düz kalçalar nedeniyle feminen görüntüden biraz uzaklaşır.
Armut vücut: Omuzlar kalçaya oranla daha dardır. Bel inceliği dikkat çekerken kalçalar oldukça belirgindir.
Elma vücut: Kalça, bel ve omuz ölçüleri aynı doğrultuda birbirine yakındır. İnce bacaklar ile desteklenen bu vücut tipinde kilolu bölge genellikle karın kısmındadır.
Kum saati vücut: Büyük göğüsler, büyük kalça, ince bir bel kum saati vücut tipinin en belirgin özelliğidir.

DÜZ VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Fırfırlı ve katlı kıyafetleri tercih ederek daha hacimli ve kıvrımlı bir görüntü elde edebilirsiniz.
Uzun elbise, etek ve pantolonları seçerek zayıf uzun bacaklarınızı kamufle edebilirsiniz. Eğer uzun elbise giyecekseniz göğüsten bollaşan şifon elbiseler tam size göre.
Kısa büyük kolyeler kullanarak göğüslerinizi daha büyük gösterebilirsiniz.
Dekolte vermek istiyorsanız sırt dekoltesini kullanabilirsiniz.

ATLETİK VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Karın kaslarınızı ortaya çıkartmak için göbeği açık bırakan crop top, gömlek ya da ceketleri tercih edebilirsiniz.
Vücudunuza tamamen yapışan kalem etek kombinlerini ve mini elbiseleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Pantolon olarak skinny kesimleri seçerek bel inceliğini ve fit görüntünüzü vurgulayabilirsiniz.
Kol kaslarının görünmesini istemiyorsanız tül ile kollarınızı kamufle etmeyi deneyebilirsiniz.

KUM SAATİ TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Omuzların daha dar olması nedeniyle kalça ile orantı sağlanması için vatka kullanabilirsiniz. Geniş kayık yakalı tişörtleri de kombinleyebilirsiniz.
Alt giyimde koyu; üst giyimde açık renkleri tercih edebilirsiniz.
İspanyol paça pantolon ve çan etekleri kullanarak kalçayı kamufle edebilirsiniz.
Kalçayı örten ceket ve üst giyim parçalarıyla kombinlerinizi oluşturabilirsiniz.

ARMUT VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Bel kıvrımını ortaya çıkartmak için mutlaka kemer kullanın.
Çok hareketli ya da desenli olmayan üst giyim parçalarını tercih edin.
Karpuz kollu ya da büyük vatkalı üst giyim parçalarını kullanmayın.
Büyük kolyeleri kullanmaktan kaçının.
Baskılı ve açık renkli pantolonlar giymeyin, koyu renkleri tercih edin.
Büzgülü pantolonlardan uzak durun.

ELMA VÜCUT TİPLERİ NASIL GİYİNMELİ?

Bol kesim elbiseler ile fazlalığınız olan bölgeyi saklayabilirsiniz.
Korseli üst parçaları tercih ederek bel kıvrımını belirginleştirebilirsiniz.
Bol paçalı pantolonlardan ve duble paçalardan uzak durun.
Skinny pantolonlar ve bol bluzlar ile kombin yapabilirsiniz.

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