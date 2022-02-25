Vücut temizliğinde doğru bilinen yanlışları öğrenerek kendinize bir iyilik yapın!

Temizlik rutinlerini sağlığınızı koruyor ve yaşam kalitenizi iyileştiriyor. Fakat yaptıklarınızın gerçekten vücudunuza iyi geldiğinden emin olmalısınız. Bu sebeple vücut temizliği için uyguladığınız adımların doğru olması çok önemli. İşte vücut temizliğinde doğru bilinen yanlışlar ve aslında yapmanız gerekenler ile karşınızdayız…

SADECE SPORDAN SONRA DEĞİL ÖNCE DE YÜZÜNÜZÜ YIKAYIN

Antrenmandan sonra yüzünüzü yıkamak ferahlatıcı hissettirse de antrenmandan önce de yüzünüzü temizlemek çok önemli. Spor yaparken terlediğinizde cildinizi silme eğiliminde olursunuz. Kiri ve yüzünüzde bulunan yağları silip ovaladığınızda ise cildinizde akne oluşumuna davetiye çıkarırsınız. Bu sebeple en sağlıklısı spor yapmadan önce yüzünüzü iyice yıkayıp temizlemek.

TIRNAK TEMİZLİĞİNİ İHMAL ETMEYİN

Muhtemelen gün boyunca ellerinizi düzenli olarak yıkıyorsunuz ancak bu esnada kaçınız tırnaklarını detaylı bir şekilde temizliyor? Ellerinizi temizlemek çok önemli ve unutmayın buna tırnak temizliğini de dâhil etmeniz gerekiyor. Bakteri ve kir, tırnaklarınızın arasında kalabilir ve ağızla teması durumunda sindirim sisteminizi etkileyebilir. Tırnaklar ne kadar uzunsa bakteri barındırma riski o kadar yüksek oluyor. Bu sebeple tırnaklarınızı kısa veya idare edilebilir uzunluklarda tutmaya çalışın.

GÜNÜ DUŞ ALARAK KAPATIN

Sabah duş almak güzel bir rutin ve gece uykusundan sonra sizi nazikçe kendinize getirebilir. Fakat günün sonunda duş almak daha sağlıklı bir seçenek. Geceleri duş almak daha iyi uyumanıza ve çarşaflarınızı daha temiz tutmanıza yardımcı olabilir. Gün boyunca cildinizde biriken tüm kir, yağ ve yabancı maddeleri yıkayarak güzellik uykunuzu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca duş alırken suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Özellikle bu soğuk havalarda sıcak su harika hissettirse de suyun çok sıcak olmasının cildinize herhangi bir faydası bulunmuyor. Sıcak su gözenekleri açarak su kaybını teşvik ediyor. Ayrıca cildi koruyan yumuşatıcı yağların kaybolmasına sebep oluyor.

CİLDİNİZİ NEMLENDİRMEYİ GECİKTİRMEYİN

Genç ve diri bir cilt için nem çok önemli bir faktör. Bu sebeple duştan sonra nemlendiricinizi uygulamak için fazla beklememeye özen gösterin. Cildinizi kurulayın, ovalamayın ve ardından banyo sırasında toplanan nemi hapsetmek için vakit kaybetmeden cildinize nemlendiricilerinizi uygulayın.



