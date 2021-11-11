Vücut tipine uygun kıyafet seçimi tüyoları ve kombin önerileri

iziksel görünüme önem verenler için güzel giyinmek de oldukça önemli bir ayrıntı. Güzel giyinmenin baş kuralı ise vücut tipini bilmek. Peki siz vücut tipinizi analiz ettiniz mi? Güzel bir kombin oluşturabilmek için vücut proporsiyonunuzu yani vücudunuzun bölgesel oranlarını bilmelisiniz. Peki siz hangi vücut tipine sahipsiniz? Sahip olduğunuz vücut tipine göre nasıl giyinmelisiniz? Gelin, beraber inceleyelim.

1. Armut vücut tipine uygun kıyafet ve kombin tüyoları

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Omuzlarınız dar, göğüsleriniz küçük ve beliniz ince ama kalça ve basenleriniz bedeninizin üst kısmına oranla daha büyükse, armut tipi bir vücuda sahipsiniz. Bu vücut tipi gözünüzde canlanmıyorsa size bu vücut tipine sahip Rihanna ve Beyonce gibi ünlüleri örnek gösterebiliriz.

Bu vücut tipine sahip olanlar kombinlerini yaparken çok dar üstler giyinmekten kaçınmalı.

Dikkati dar olan üst bölgelerine çekebilmek için kolye ve küpe gibi aksesuarlar kullanmaya özen göstermeli.

Alt bölgesi geniş olduğundan desenli ve baskılı pantolonlardan uzak durmalı.

Daha bol kesimli, kalçadan bol inen ve akıcı kumaşlara sahip pantolonlar seçmeli.

Alt kıyafet seçiminde koyu renkleri tercih ederseniz, bedeninizin alt kısmını daha ince gösterebilirsiniz.

Üst taraf için yapacağınız kıyafet seçimlerinde dikkati ince olan bölgenize çekebilmek için renkli ve desenli kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Ama dikkat edin, çok bol üstler giymek hamile görüntüsü verebilir.

Nispeten üzerinize oturan bluzlar tercih etmeye özen gösterin.

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2. Kum saati vücut tipi için kıyafet tüyoları

Düzgün ve güzel bacaklar, belirgin bir bel, kavisli hatlara sahip bir kalça ve kalçaya oranla daha dar bir omuz bölgesine sahipseniz, kum saati tipinde bir vücudunuz olduğunu söyleyebiliriz. Bu vücut tipinde göğüs ile kalça genellikle aynı genişliğe sahiptir. Bel, bu bölgelere oranla daha küçüktür. Bu sebeple kıyafet kombinlerinde kurtarıcı bölge beldir.

Takılacak bir kemer her zaman kombininizi zirveye taşıyabilir.

Bu vücut tipine sahip kadınlar genellikle büyük göğüslere sahip olur. Bu sebeple sütyenler kıyafetlerinin görüntüsünü tamamlamak için oldukça önemli. Unutmayın, destekli ve sarkmayı engelleyen sütyenler tercih edilmeli.

Derin V yaka detayına sahip bluzlardan uzak durulmalı.

Düşük bel pantolonlar tercih etmeye özen gösterin.

Tam kalçanızın üzerinde biten ve vücudunuza oturan üstler tercih edin.

Büzgülü kıyafetler bel inceliğinizi vurgulayacağı için dolabınızda bu ürünlere daha fazla yer açın.

Bel hattınızı öne çıkaran crop top ürünler tercih edebilirsiniz. Omuz bölgenizi açıkta bırakan üstleri kullanabilirsiniz.

Yatay çizgili kıyafetler sizi daha geniş göstereceğinden bu parçalardan uzak durun.

Kombinlerinizde yüksek bel etekler tercih etmeye özen gösterin, özellikle kalem etekler çok yakışır. Boyunuz kısa ise eteğe yırtmaç açtırarak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz.

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3. Dikdörtgen vücut tipi için kıyafet tüyoları

Omuz genişliğiniz ile kalça genişliğiniz aynı ise dikdörtgen vücut tipine sahipsiniz. Bu vücut tipinde göğüs kafesi genellikle büyüktür ama bacaklar incedir. Yani, bu vücut tipinin parlayan yıldızı bacaklardır.

Kıyafetlerinizde bacaklarınızı ön plana çıkaracak mini etekler ve kalem etekler tercih edebilirsiniz. Mini etek boyunda düz elbiseler ile daha hoş bir görüntü sunabilirsiniz.

Belden sıkmalı tunikler ve elbiseler ile daha kadınsı hatlar çizebilirsiniz. Aksi takdirde vücudunuz erkeksi bir duruşa sahip olabilir.

Çok düşük belli pantolonlardan uzak durmaya özen gösterin.

V yaka üstler sizi daha zayıf ve narin gösterir.

Asimetrik uçlu etekler ve pileli mini etekler kombinleyerek muhteşem bacaklarınız taçlandırabilirsiniz.

Göğüs kısmınızın daha büyük görünmesini istiyorsanız, kısa ve büyük kolyeler kullanabilirsiniz.

Kolsuz, fırfır detaylı ve vatkalı bluzlar giyerek omuz kısmınızın daha geniş görünmesini sağlayabilirsiniz.

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4. Elma vücut tipi için kombin önerileri

Elma vücut tipinde karın bölgesi büyük, göğüsler dolgun ve basenler de karın genişliğindedir. En çok karşılaşılan vücut tipidir. Doğru giyinirseniz çok şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu proporsiyona sahip kadınların kiloları genellikle karın bölgelerinde toplanır.

İlk dikkat etmeleri gereken karşı tarafın bakışlarını karından uzaklaştırmak. Bunun en basit yöntemi boyun, kol ve bacakları ön plana çıkarmak.

Bluz tercihlerinde V yakalar ön planda olmalı. V yaka üstler, bedeninizin üst kısmını daha ince gösterir.

Yaka kısmında fırfır ve degaje gibi detaylardan uzak durun.

Kruvaze modeller elma vücut tipini olduğundan daha ince gösterir.

Büyük desenli üstlerden uzak durun.

Aynı zamanda kısa gömlekler, kemer montlar ve üste yapışan body bluzlardan kaçınılmalı. Tercihinizi boyuna çizgili üstlerden, basene yetişen uzun gömleklerden ve ceket modellerinden, kendinden bel şekillendirmesi olan bluzlardan yana kullanabilirsiniz.

Bu vücut tipinin en kurtarıcı parçası ise tunik. Tunikler hem karın bölgenizi gizler hem de basenlerinizi daha ince gösterir.

Hareketli parçalar isterseniz karın bölgesinde asimetrik geçen bluzlar ve blokaj renkli üstleri tercih edebilirsiniz.

Düşük bel pantolonlardan uzak durmaya özen gösterin. Bir diğer püf noktası ise çok dar paçaya sahip pantolonlardan uzak durmak. Boru veya düz paça pantolonlar giyerek üst beden genişliği ile orantılı bir görüntü vermelisiniz. Çok dar paçalı pantolonlar sadece üst bedeninizin fazlalıklarını vurgular.

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5. Oval vücut tipi ve kombin önerileri



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Oval vücut tipinde büyük göğüsler, geniş göğüs kafesi, oldukça yuvarlak bir alt bölge, dar kalçalar ve ince düzgün bacaklar ön plandadır. Bu vücut tipine sahip kadınların ön plana çıkarması gereken bölgeleri bacakları ve dar kalçalarıdır.

V yaka, göğüs bölgenizi olduğundan ince gösterir. Yaka detayı az olan ve ince yakaya sahip üstler kullanın.

Üzerinize yapışan üstlerden olabildiğince kaçının. Uzun gömlekleri elbise olarak kullanabilirsiniz. Uzun gömlek kullanarak oluşturacağınız bir kombinde dikkatleri bacak bölgenize çekebilirsiniz.

Boyundan askılı elbiseler vücut proporsiyonunuz için ideal. Günlük veya gece kombinlerinizde tercih edebilirsiniz.

Cesur hissettiğiniz günlerde üst genişliği fazla olmayan elbiseler tercih edebilirsiniz. Bu tarz bir kombin yaparken kullanacağınız elbisenin renginin açık olmasına özen gösterin.

Dikey çizgili kıyafetler giyin. Çizgilerin ince şerit halinde olmasına dikkat edin.

Geniş kemerlerden uzak durun. İnce kemerler arkadaşınız olsun.

Kısa kıyafetler, mini etekler dolabınızda mutlaka bulunsun.

Çantalarınızın boyunun kalça hizanızda veya kalça hizanızın biraz aşağısında olmasına dikkat edin.

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