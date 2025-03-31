Vücut tipini seç, sana en uygun pantolon tipini gösterelim!

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İlk olarak söyle bakalım, hangi tarz pantolonu sıkça giyersin?
Jean! Çünkü hem rahat hem de şık olabiliyor.
Genelde resmi giyindiğim için kumaş pantolon.
Ben rahatıma düşkünüm o yüzden paraşüt pantolon.
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Bir aynanın karşısına geçtin ve kendine baktın. En çok hangi bölgen dikkatini çekti?
Uzun bacaklarım! Tam bir runway modeli gibiyim.
Belim çok ince! İnsanlar hep soruyor: "Ne yapıyorsun da böyle kalıyorsun?"
Kalçalarım biraz dolgun...
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Sabah uyanıp gardırobun başında dikildiğin zaman ne düşünürsün?
"Şu etek çok mu kısaydı ya?"
"Bu gömlekle şu pantolon olur mu acaba?" 🤔
"Bu elbisenin içine girebiliyor muydum?"
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Arkadaşların genelde senin hakkında ne söyler?
Azıcık kilo alsam çok güzel olacağımı...
Ne kadar uzun olduğumu...
Biraz incelmem gerektiğini...
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Alışverişteyken bir pantolon denedin ama bir şeyler eksik! O eksik olan ne?
Her zamanki gibi boyu kısa geldi!
Pantolon kalçamdan bi' türlü geçemedi...
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Peki, kendini bir kelimeyle tanımlamanı istesek... 👇
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Sence senin vücut tipin hangi ünlünün vücut tipiyle aynı?
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Ne tarz bir elbise senin vücuduna uygun olur?
Dar, tüm vücudu saran, sırt dekolteli bir elbise.
Üst kısmı dar, alt tarafı kabarık bir elbise.
Hafif bol mini bir elbise