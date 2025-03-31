Vücut tipini seç, sana en uygun pantolon tipini gösterelim!

1/8 İlk olarak söyle bakalım, hangi tarz pantolonu sıkça giyersin? Jean! Çünkü hem rahat hem de şık olabiliyor. Genelde resmi giyindiğim için kumaş pantolon. Ben rahatıma düşkünüm o yüzden paraşüt pantolon.

2/8 Bir aynanın karşısına geçtin ve kendine baktın. En çok hangi bölgen dikkatini çekti? Uzun bacaklarım! Tam bir runway modeli gibiyim. Belim çok ince! İnsanlar hep soruyor: "Ne yapıyorsun da böyle kalıyorsun?" Kalçalarım biraz dolgun...

3/8 Sabah uyanıp gardırobun başında dikildiğin zaman ne düşünürsün? "Şu etek çok mu kısaydı ya?" "Bu gömlekle şu pantolon olur mu acaba?" 🤔 "Bu elbisenin içine girebiliyor muydum?"

4/8 Arkadaşların genelde senin hakkında ne söyler? Azıcık kilo alsam çok güzel olacağımı... Ne kadar uzun olduğumu... Biraz incelmem gerektiğini...

5/8 Alışverişteyken bir pantolon denedin ama bir şeyler eksik! O eksik olan ne? Her zamanki gibi boyu kısa geldi! Bel kısmı çok bol kaldı. Pantolon kalçamdan bi' türlü geçemedi...

6/8 Peki, kendini bir kelimeyle tanımlamanı istesek... 👇 Feminen! Zarif! Sportif!

7/8 Sence senin vücut tipin hangi ünlünün vücut tipiyle aynı? Beyonce Kendall Jenner Kim Kardashian