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Vücut tipini seç, sana en uygun pantolon tipini gösterelim!

Pantolon almak bazen tam bir bilmeceye dönüşebiliyor, öyle değil mi? Herkesin vücut tipi farklı ve her model herkese yakışmıyor! Ama merak etme, bu test sayesinde sana en uygun pantolon modelini bulacaksın!

Vücut tipini seç, sana en uygun pantolon tipini gösterelim!

Vücut tipini seç, sana en uygun pantolon tipini gösterelim!

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İlk olarak söyle bakalım, hangi tarz pantolonu sıkça giyersin?

İlk olarak söyle bakalım, hangi tarz pantolonu sıkça giyersin?
Jean! Çünkü hem rahat hem de şık olabiliyor.
Genelde resmi giyindiğim için kumaş pantolon.
Ben rahatıma düşkünüm o yüzden paraşüt pantolon.
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Bir aynanın karşısına geçtin ve kendine baktın. En çok hangi bölgen dikkatini çekti?

Bir aynanın karşısına geçtin ve kendine baktın. En çok hangi bölgen dikkatini çekti?
Uzun bacaklarım! Tam bir runway modeli gibiyim.
Belim çok ince! İnsanlar hep soruyor: "Ne yapıyorsun da böyle kalıyorsun?"
Kalçalarım biraz dolgun...
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Sabah uyanıp gardırobun başında dikildiğin zaman ne düşünürsün?

Sabah uyanıp gardırobun başında dikildiğin zaman ne düşünürsün?
"Şu etek çok mu kısaydı ya?"
"Bu gömlekle şu pantolon olur mu acaba?" 🤔
"Bu elbisenin içine girebiliyor muydum?"
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Arkadaşların genelde senin hakkında ne söyler?

Arkadaşların genelde senin hakkında ne söyler?
Azıcık kilo alsam çok güzel olacağımı...
Ne kadar uzun olduğumu...
Biraz incelmem gerektiğini...
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Alışverişteyken bir pantolon denedin ama bir şeyler eksik! O eksik olan ne?

Alışverişteyken bir pantolon denedin ama bir şeyler eksik! O eksik olan ne?
Her zamanki gibi boyu kısa geldi!
Bel kısmı çok bol kaldı.
Pantolon kalçamdan bi' türlü geçemedi...
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Peki, kendini bir kelimeyle tanımlamanı istesek... 👇

Peki, kendini bir kelimeyle tanımlamanı istesek... 👇
Feminen!
Zarif!
Sportif!
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Sence senin vücut tipin hangi ünlünün vücut tipiyle aynı?

Beyonce
Kendall Jenner
Kim Kardashian
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Ne tarz bir elbise senin vücuduna uygun olur?

Ne tarz bir elbise senin vücuduna uygun olur?
Dar, tüm vücudu saran, sırt dekolteli bir elbise.
Üst kısmı dar, alt tarafı kabarık bir elbise.
Hafif bol mini bir elbise
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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