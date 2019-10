Vücut yapısına göre tansiyon aleti seçimi önemli

“İlk zamanlar her iki koldan ölçüm yapılmalıdır”

Tansiyon ölçümünde dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler aktaran Doç. Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu, tansiyon ölçümünün ideal olması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Tansiyon ölçümü yapılacak kişi ölçüm öncesi bir saat içinde yemek yememiş olmalı, otuz dakika öncesinde kahve, kola, enerji içeceği ve sigara içmemiş olmalı ve en az 5 dakika sakin ortamda oturduktan sonra ölçüm yapılmalıdır. Tansiyonunu ölçeceğimiz kişi bu kriterlere uymuyor ise doğru bir ölçüm yapabilmek için ölçüm ertelenebilir. Sabah ve akşam günde 2 kez tansiyon ölçülmesini önerilir. Sabah idrar yapıldıktan sonra aç karna, rahat bir koltukta en az 5 dakika oturup ölçüm yapılmalı. Ölçüm esnasında bacaklar sarkık olmalı, bacak bacak üstüne atılmamalı. Yine aynı şartlarda akşam yemeği öncesi ölçüm yapılması önerilir. Ulaşabildiğimiz imkanlar tansiyon ölçülecek bireyin özelliklerine göre atar damarlarımızın rahat hissedilebildiği, el bileği, kolumuz veya bacağımızdan ölçüm yapılabilir. Günlük pratikte en sık koldan ölçüm yapılıyor. Tavsiye edilen tansiyon ölçüm yeri sağ kolumuzdur. Sağ koldaki kan basıncı sol koldaki kan basıncımıza göre 10 mmHg kadar yüksektir. Sağ koldaki basıncın sol kola göre 10 mmHg dan fazla yüksek olması normal kabul edilmez. Sağ kolunda yaralanma veya bilinen atar damar tıkanıklığı olanlarda, sağ kolunda böbrek yetersizliği nedeniyle fistül bulunanlarda ve gebelerde sol koldan tansiyon ölçümü yapılabilir. Yine her iki koldan tansiyon ölçümü yapılamıyorsa diz kapağımızın arkasından tansiyon ölçümü yapabiliriz. İlk zamanlar her iki koldan ölçüm yapılmalıdır. Sonraki takiplerde yüksek olan koldan tansiyon ölçülmelidir.”