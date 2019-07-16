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Vücuttaki kırmızı lekeler ne anlama geliyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Vücudunuzun belirli bölgelerinde bene benzeyen kırmızı noktacıklar ne anlama geliyor, endişelenmeli misiniz? Eğer sizinde vücudunuzda kırmızı noktalar varsa ne yapmalısınız? Herşeyden önce, dünyadaki birçok insan deri üzerinde sonradan beliren nokta ve benlere sahiptir. Ancak et benleri zararsızken, diğer küçük noktalar önemli bir hastalığın belirtisi olabileceğinden bunlara mutlaka dikkat gösterilmeli.

Vücuttaki kırmızı lekeler ne anlama geliyor?

Bir kez daha söylemekte fayda var. Vücudunuzda, özellikle göğüs bölgenizde daha önce görmediğiniz bir kırmızı noktacığa rastladınız mı? Uzmanlara göre bunlara "ruby noktası" deniyor ve genellikle 40-45 yaş arası yetişkinlerde görülüyor.

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Ancak bazen ergenlik çağında da bu noktalara rastlanabiliyor. Genellikle göğüs ve kol bölgesinde görülen bu kırmızı noktacıklar, kılcal damar genişlemesinden dolayı ortaya çıkıyor ve damar sistemindeki sorunun habercisi oluyor. Zaman zaman cilde yayılmış olarak da beliriyor. Ancak bu noktalar eğer belirli küçük bir noktada yoğunlaşmışsa iyi huylu tümör olmaları da mümkün.

KIRMIZI NOKTACIKLAR BİR SORUN TEŞKİL EDİYOR MU?

Merak etmeyin. Bu noktalar kanserojen değiller ve büyük bir sorun teşkil etmezler. Genellikle göze hoş gözükmezler ve birçok zaman basit bir operasyonla beraber vücuttan alınırlar. Yine de endişelendiğiniz bir durum varsa doktorunuzla görüşmenizde fayda var.

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TEDAVİ SÜRECİ NASIL?

Ruby Noktaları bir seansta laser tedavisi ile çıkarılabilir. Tedavi gördükten sonra kırmızı noktalar kurur ve kaybolur. Daha büyül kırmızı noktacıkları kaldırılmak birkaç seans sürebilir. Tedavide cilt iyileşene kadar bu noktalarda patlamalar görülebilir.

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Kırmızı ben vücuttaki kırmızı noktalar

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