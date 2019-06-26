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Vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan kök hücre elde etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, vücuttaki yağlardan enzim kullanmadan kök hücre elde ettiği çalışma ve bunun için üretilen cihaza patent aldı - Prof. Dr. Eray Copcu: - "Kök hücre elde etmek için daha önce enzim dediğimiz yabancı bir madde kullanılıyordu. Enzim ile yağ hücrelerinin ayrılarak vücuda uygulanması sağlanıyordu. Ancak bu yabancı maddenin kullanımı dünyada yasaklandı. Biz şunu yaptık, özel bir bıçak sayesinde enzimsiz çok yüksek oranda ve canlı kök hücre elde ettik" - "Bangkok ve Los Angeles'ta tıp dünyasına çalışmamızla ilgili sunumlar yaptık, yeni bir algı oluşturduk. İnanılmaz talep var, en çok da ABD'deki doktorlar ilgi gösterdi"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Eray Copcu, insan vücudundaki yağlardan enzim kullanmadan kök hücre elde ederek, bazı hastalıkların tedavisi ve estetikte yeni bir kapı araladı.

Tokyo Üniversitesinde konuk olarak ders veren ve geliştirdiği meme küçültme operasyonu ile tıp literatürüne geçen Prof. Dr. Eray Copcu, son 3 yıldır Koreli teknoloji araştırma geliştirme şirketi ile üzerinde çalıştığı "Adinizer" kök hücre tedavisi yöntemi ve cihazı için uluslararası patent aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir kök hücre değerlendirme laboratuvarı ile İstanbul Bilim Üniversitesi tarafından ayrı ayrı araştırmalarda da "Adinizer" adıyla patent alan çalışmada canlı kök hücre elde etme oranının yüzde 96 olduğu bilimsel olarak tespit edildi.

Copcu'nun geliştirdiği ve enzim kullanmadan insan vücudundaki yağlardan kök hücre elde edilmesini sağlayan 100 mikronluk 450 bıçağın bulunduğu küçük cihazın yer aldığı kit, dünyada yaklaşık 200 dolara satışa sunuldu.

Prof. Dr. Copcu, hastanın kendi hücreleriyle iyileşmesi ve gençleşmesi için hazırlanan yöntem ve cihazı, aralarında Bangkok ve Los Angeles'in olduğu 8 metropolde dünyanın önde gelen doktorlarına anlattı.

- Önce sağlık

Eray Copcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nobel ödüllerini toplayan kök hücre tedavisinin son yıllarda popüler hale geldiğini belirtti.

Vücudun mükemmel bir organizma olduğunu dile getiren Copcu, "Kendini tamir etme yeteneğine sahip olan bu hücrelere kök hücre diyoruz ve yapılan çalışmalar gösterdi ki asıl kök hücre yağ dokularının içinde. Yağ dokularının içindeki kök hücre hem daha fazla hem daha kaliteli. Bu hücreler elde edildiklerinde vücutta tamir ve gençleştirme sağlıyor. Herhangi bir hastalığın tamirinde ya da vücuttaki yıpranmışlığı ortadan kaldırmada kullanılabiliyor." dedi.

Copcu, birçok hastalığın tedavisinde kök hücreden yararlanıldığına işaret ederek, çalışmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kök hücre elde etmek için daha önce enzim dediğimiz yabancı bir madde kullanılıyordu. Enzim ile yağ hücrelerinin ayrılarak vücuda uygulanması sağlanıyordu. Ancak bu yabancı maddenin kullanımı dünyada yasaklandı. Biz şunu yaptık, özel bir bıçak sayesinde enzimsiz çok yüksek oranda ve canlı kök hücre elde ettik. Bu kök hücreleri de yabancı bir madde kullanmadan istediğimiz yere uygulayabildik."

"Adinizer" ile kullanılacak yağ dokusu boyutunun da belirlenebildiğine işaret eden Copcu, bu sayede birçok komplikasyon ve kötü görüntünün de önüne geçebildiklerini aktardı.

Copcu, geliştirdikleri yöntem ile radyoterapi yanığı, iktidarsızlık, diz ve eklem hastalıklarında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

- Maliyet 5-6 bin dolardan 200 dolara düştü

Kullandıkları malzemelerin eski enzim malzemelerine göre çok daha ucuz olduğuna dikkati çeken Copcu, "Doktorlar bu kiti 180-200 dolar gibi bir rakama temin edebiliyorlar. Enzim kullanıldığında bu işlemler 5-6 bin dolara mal oluyordu." dedi.

Eray Copcu, yabancı bir madde olmadığı ve kişinin kendi hücresiyle iyileşme sağladığı için uygulamanın herhangi bir yan etkisiyle karşılaşmadıklarını, kısa sürede günlük yaşama dönme ve uygun fiyat gibi avantajlar sayesinde botoks ve yüz gerdirmeye iyi bir alternatif bulduklarını aktardı.

Copcu, vücuttan yağ alma işleminin bir plastik cerrah tarafından yapılabileceğini, uygulamanın da hastalık veya amaca göre ilgili branşın doktoru tarafından gerçekleştirilebileceğini bildirerek, "Bangkok ve Los Angeles'te tıp dünyasına çalışmamızla ilgili sunumlar yaptık, yeni bir algı yarattık. İnanılmaz talep var, en çok da ABD'deki doktorlar ilgi gösterdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cerrahi Eray Copcu Kök hücre tedavi

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