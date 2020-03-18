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Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:58 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi.

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan'da dün ve bugün birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.

Vakalardan 3'ünün Pekin, 3'ünün Şanghay, 1'inin Siçuan, 5'inin de Guangdong'da görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi.

VUHAN GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILMIŞTI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Vuhan

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