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Wagner'e mühimmat teminiyle ilgili sorunun devam ettiği bildirildi

09.03.2023 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus paralı asker grubu Wagner'e mühimmat teminiyle ilgili sorunun devam ettiği bildirildi.

Wagner'e mühimmat teminiyle ilgili sorunun devam ettiği bildirildi

Rus güvenlik şirketi Wagner’e mühimmat teminiyle ilgili sorunun devam ettiği belirtildi.

Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabından Wagner'in mühimmatla ilgili durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

"Kremlin’in aşçısı" olarak da anılan Prigojin'in Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut kentini ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, burada savaşan Wagner askerlerinden sahadaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Wagner'e mühimmat temini ile ilgili sorunun devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Sevkiyatların azaldığı için mühimmat temini konusunda hala sorunumuz var. Bu nedenle sahadaki eylemlerimizi azaltmak zorunda kaldık. Düşmanın topçu birlikleri ise tam tersine aktifleşti." ifadelerine yer verildi.

WAGNER'DEN, "RUS ORDUSUNUN KENDİLERİNE MÜHİMMAT VERMEDİĞİ" İDDİASI

Geçen ay, Rus güvenlik şirketi Wagner mensubu paralı savaşçılar, çektikleri bir video ile "kendilerine artık mühimmat temin edilmediğini" ileri sürerek, Rusya Savunma Bakanlığından destek istemişti.

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Evegeniy Prigojin de videodaki çağrıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, paralı savaşçıların, Rusya Savunma Bakanlığını karalayıcı bir ifade kullanmadıklarını vurgulamış ve yalnızca mühimmat taleplerini dile getirdiklerini belirtmişti.

Daha sonra Rusya'da mühimmatın yeterli sayıda üretildiğini ancak temini ile ilgili sorunların çözülmediğini dile getiren Prigojin, "Bu sorunu tüm irtibatlarıma rağmen çözemiyorum. Her şey yerinde duruyor. Bu konuda herhangi bir karar alınmıyor." demişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu açıklamadan sonra "mühimmat teminiyle ilgili sorunların yaşandığı" yönündeki açıklamaların gerçeğe dayalı olmadığını ve taarruz birliklerinin tüm taleplerinin en kısa sürede yerine getirildiğini bildirmişti.

"WAGNER İLE RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞININ ARASI AÇILDI" İDDİASI

İngiltere Savunma Bakanlığından 11 Şubat’ta yapılan yazılı açıklamada, Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki rekabetin son dönemde arttığı ve Wagner'in artık "Rus hapishanelerindeki mahkumları Ukrayna cephesinde kullanamadığı" ifade edilmişti.

Batılı ülkelerdeki çeşitli basın kuruluşlarında bazı haberlerde de Rusya Savunma Bakanlığının, Wagner ve Prigojin’in isimlerinin haberlerde kullanılmamasına yönelik Rus medya kuruluşlarına uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü. (AA)

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Rusya wagner

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