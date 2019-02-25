Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'nın anısına "Cemal Kaşıkçı Bursu (Jamal Khashoggi Fellowship)" adlı bir program başlattı.

Washington Post, yaptığı açıklamayla, Kaşıkçı'nın anısına "Cemal Kaşıkçı Bursu" adı altında yeni bir "Uluslararası Görüş" sayfası programı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, burs programı kapsamında, dünyada ifade özgürlüğünün tehdit edildiği ya da bastırıldığı yerlere dair bakış açıları olan gazeteci ve yazarlara bağımsız bir platform sunulacağı belirtildi.

Programın ilk üyesi olarak, daha önce çeşitli ödüller alan Suudi Arabistanlı kadın aktivist, akademisyen ve yazar olan Hala el-Dosari'nin seçildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu sayfada Dosari'nin makalelerinin hem İngilizce hem de Arapça olarak yayımlanacağı kaydedildi.

Washington Post Editörü Fred Hiatt, yaptığı açıklamada, "Cemal'in yaşamı ve çalışmalarının yanı sıra insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi en çok önem verdiği değerlere saygı göstermekten gururluyuz." ifadelerini kullandı.