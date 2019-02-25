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Washington Post'tan Kaşıkçı'nın anısına "görüş" platformu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 23:00 | Son Güncelleme

Washington Post, "Cemal Kaşıkçı Bursu (Jamal Khashoggi Fellowship)" adıyla başlattığı program kapsamında, ifade özgürlüğü sorununun yaşandığı ülkelerle ilgilenen gazeteci ve yazarlara bağımsız bir platform sunacak

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'nın anısına "Cemal Kaşıkçı Bursu (Jamal Khashoggi Fellowship)" adlı bir program başlattı.

Washington Post, yaptığı açıklamayla, Kaşıkçı'nın anısına "Cemal Kaşıkçı Bursu" adı altında yeni bir "Uluslararası Görüş" sayfası programı başlattığını duyurdu.

Açıklamada, burs programı kapsamında, dünyada ifade özgürlüğünün tehdit edildiği ya da bastırıldığı yerlere dair bakış açıları olan gazeteci ve yazarlara bağımsız bir platform sunulacağı belirtildi.

Programın ilk üyesi olarak, daha önce çeşitli ödüller alan Suudi Arabistanlı kadın aktivist, akademisyen ve yazar olan Hala el-Dosari'nin seçildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu sayfada Dosari'nin makalelerinin hem İngilizce hem de Arapça olarak yayımlanacağı kaydedildi.

Washington Post Editörü Fred Hiatt, yaptığı açıklamada, "Cemal'in yaşamı ve çalışmalarının yanı sıra insan hakları ve ifade özgürlüğü gibi en çok önem verdiği değerlere saygı göstermekten gururluyuz." ifadelerini kullandı.

- Senatör Menendez'den açıklama

ABD Senatosunun Dış İlişkiler Komitesinden Demokrat Senatör Bob Menendez ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington Post'un programının başlatılmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti.

Menendez, Kaşıkçı'nın mirası korunurken, Suudi Arabistan hükümetinin bu cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

Önceki hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup gönderen Menendez, Donald Trump yönetimine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin tüm dökümanları komiteye teslim etmesi çağrısında bulunmuştu.

- Kaşıkçı'nın cesedi bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Washington Post

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