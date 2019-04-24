HABER

Washington'da "Hacivat ve Karagöz" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 00:07 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sunulan gösteri ile Amerikalı ilkokul öğrencilerine Türk kültürü tanıtıldı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sunulan "Hacivat ve Karagöz" oyunu ile Amerikalı ilkokul öğrencilerine Türk kültürü tanıtıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington D.C. ofisi tarafından düzenlenen gölge oyununa Washington’da yer alan devlet okulu öğrencileri katıldı.

New York Türk Amerikan Sanat Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen gösterilerde Hacivat ve Karagöz ile Bebe Ruhi karakterleri canlandırıldı.

Thomson ve HD Cooke ilkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlandı. Program süresince çocuklara günün anlamına dair bilgi verildi.

Program hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Washington Müdürü Halid Bulut, "Kültürümüzün en renkli karakterlerinden olan Hacivat ve Karagöz, Amerika'nın başkentinde ilkokul öğrencileri ile buluştu ve 23 Nisan çocuk bayramı kapsamında barışın ve iyiliğin en güçlü temsilcileri olarak Türk kültürünü Amerikalı çocuklara anlattı." ifadesini kullandı.

PARTNERSahilde fırtına gibi esti!Sahilde fırtına gibi esti!
Kırgızistan’da ebru sanatı resim sergisi açıldıKırgızistan’da ebru sanatı resim sergisi açıldı
Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıOsman Sarıgün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hacivat ve Karagöz Washington yee

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi

Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi!

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

Bakan Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu: Yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız, adli soruşturma devam ediyor

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.