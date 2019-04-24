WASHINGTON (AA) - ABD'nin başkenti Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sunulan "Hacivat ve Karagöz" oyunu ile Amerikalı ilkokul öğrencilerine Türk kültürü tanıtıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington D.C. ofisi tarafından düzenlenen gölge oyununa Washington’da yer alan devlet okulu öğrencileri katıldı.

New York Türk Amerikan Sanat Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilen gösterilerde Hacivat ve Karagöz ile Bebe Ruhi karakterleri canlandırıldı.

Thomson ve HD Cooke ilkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlandı. Program süresince çocuklara günün anlamına dair bilgi verildi.

Program hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Washington Müdürü Halid Bulut, "Kültürümüzün en renkli karakterlerinden olan Hacivat ve Karagöz, Amerika'nın başkentinde ilkokul öğrencileri ile buluştu ve 23 Nisan çocuk bayramı kapsamında barışın ve iyiliğin en güçlü temsilcileri olarak Türk kültürünü Amerikalı çocuklara anlattı." ifadesini kullandı.

