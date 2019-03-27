"Washington’un Golan kararı işgal ve saldırıyı meşrulaştırıyor"

Sudan, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının işgal ve saldırıyı meşrulaştırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Washington’un Golan kararı, uluslararası meşruiyet ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık şekilde ihlal edildiğini göstermekte, işgal ve saldırıyı meşrulaştırmakta ve uluslararası hukukun ilkelerini baltalamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Amerika’nın tek taraflı kararı sonrası Sudan'ın, Golan Tepeleri'nin yasal statüsü hakkındaki tavrının değişmediği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, barış ve güvenliği tehdit eden, uluslararası meşruiyete açıkça meydan okuyan bu adımı reddetmelidir." ifadelerine yer verildi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıma kararı dünya kamuoyunda büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını açıklamıştı.