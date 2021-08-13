Wear OS saatleri yeni özelliklere kavuşuyor

Samsung Wear OS 3 destekli cihazlarını piyasaya sürdü. Ancak Google, WearOS 2 çalıştıran akıllı saatleri ihmal etmiyor. WearOS saatlere, Google Pay, Mesajlar ve diğer üçüncü taraf uygulamaları içeren güncellemeler gelecek.

Akıllı saatlerin hayatımızı daha kolay hale getirmesi gerekiyor. Artık akıllı telefonlardan yapabildiğimiz şeylerin çoğunu saatlerden de yapabiliyoruz.

16 YENİ ÜLKEYE DESTEK GELİYOR

Başlangıç olarak, Google Pay’in akıllı saatlerden temassız ödeme desteği 16 yeni ülkeye yayılıyor: Belçika, Brezilya, Şili, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Hong Kong, İrlanda, Yeni Zelanda, Norveç, Slovakya, İsveç, Tayvan, Ukrayna , ve Birleşik Arap Emirlikleri. Google Pay‘i bu ülkelerde akıllı telefonlardan kullanmak daha önce mümkündü, ancak akıllı saatlerden kullanılamıyordu. Ek olarak Google, Messages Wear OS uygulamasının gelişmiş performansa sahip olacağını ve böylece telefonunuzu çıkarmadan kolayca kullanabileceğinizi söylüyor. Mesajlar, eşleştirilen telefonunuzla senkronize edilecek, böylece bileğinizde olan her şey cebinizde güncellenmeye devam edecek.

Son olarak, Calm, Komoot, Period Tracker, Sleep Cycle, Spotify ve Strava gibi üçüncü taraf uygulamalardan gelen “yeni deneyimler” de yolda. Google’ın mevcut Wear OS 2 işletim sisteminin yanı sıra, bu özellikler yakında çıkacak WearOS 3 saatlerine de geliyor.

Ek olarak, çevrimdışı indirmeleri destekleyen yeni bir YouTube Müzik uygulaması ve yeniden tasarlanmış bir Google Haritalar uygulaması da gelecek.

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