Google, Pixel Buds’ın satışını durdurdu 

Yalnızca Google’ın çevrimiçi mağazası da değil, Pixel Buds bazı diğer mağazalardan da satın alınamaz durumda. Bununla birlikte, kulaklığın satın alınabilecek yenilenmiş bir versiyonu var, ancak yüksek bir fiyat etiketi taşıyor.

Google’ın yakında çıkacak Apple AirPods 3 ve Samsung Galaxy Buds 2’ye karşı rekabet etmek için ne planladığını görmek ilginç olacak. AirPods 3'ten emin olamasak da Galaxy Buds 2, yüksek ihtimalle Aktif Gürültü Önleme gibi önemli bir özellik ile gelecek.

GOOGLE'IN PİXEL BUDS A ADINDA BİR KULAKLIĞI DAHA VAR

Google'ın uygun fiyatlı Google Pixel Buds A kulaklığı ise iki renk seçeneğiyle geliyor. Ses seviyesini çevrenize göre otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Aramaları cevaplamak ve sadece tuşlara dokunarak oynatmayı kontrol etmek için dokunmatik tabanlı kontroller bulunuyor. Kulaklıklar yağmur veya ter durumunda zor durumda kalmamak için, IPx4 derecelendiriliyor. Pil ömrü yaklaşık 5 saat (aramalar için 2,5 saat) ve şarj kutusu ile 24 saate kadar çıkabiliyor.

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