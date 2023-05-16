HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti! Dünya'daki suyun kaynağı kuyruklu yıldızlar mı?

Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti! Dünya'daki suyun kaynağı kuyruklu yıldızlar mı?

16.05.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Güneş Sistemi ana Asteroid Kuşağı'nda bulunan ve Dünya okyanuslarının kaynağı olabileceği değerlendirilen ilk su keşfini yaptı. Öte yandan, bazı astronomların, Dünya'daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar olduğunu düşündüğüne işaret edildi.

Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi Asteroit Kuşağı'nda ilk defa su tespit etti! Dünya'daki suyun kaynağı kuyruklu yıldızlar mı?

ABC News'in haberine göre, NASA'nın yaptığı açıklamada, Webb Teleskobu keşfinin bilim insanlarına Dünya okyanuslarının nasıl oluştuğuna dair fikir verebileceği belirtildi.

Webb teleskobunun yakın kızılötesi tayfçeker cihazını kullanan astronomlar, Jüpiter ve Mars arasında yörüngede bulunan 238P/Read Kuyruklu Yıldızı'nın etrafında su buharı bulunduğunu doğruladı.

James Webb uzay teleskobu

NASA açıklamasında, keşfin, Jüpiter'in yörüngesindeki daha sıcak Asteroit Kuşağı'nda buz halindeki suyun korunabileceğine ve oluşumunun ilk dönemlerinde Dünya'ya düşen asteroitler yoluyla Dünya'daki suyun kaynağını oluşturabileceğine dair görüşleri doğruladığı kaydedildi.

DÜNYA'DAKİ SUYUN KAYNAĞI KUYRUKLU YILDIZLAR OLABİLİR

Bir yıldızın yakınlarındaki suyun gaz halinde olduğu ve Dünya benzeri, oluşum halindeki kayalık gezegenlerden ayrılmış olabileceği belirtilen açıklamada, bazı astronomların, Dünya'daki suyun kaynağının kuyruklu yıldızlar olduğunu düşündüğüne işaret edildi.

Webb Gezegen Bilimi Projesi'nde çalışan bilim insanı, çalışmanın yazarlarından Dr. Stefanie Milam, "Bildiğimiz kadarıyla evrende yaşam barındıran tek gezegen olan Dünya'mızdaki suyun buraya nasıl geldiği hala gizemini koruyor." dedi.

James Webb uzay teleskobu çekti! Şimdiye kadar hiç çekilmemiş ayrıntıda James Webb uzay teleskobu çekti! Şimdiye kadar hiç çekilmemiş ayrıntıda

Dr. Milam, "Güneş Sistemi'ndeki su dağılımının öyküsünü anlamak, diğer gezegen sistemlerini ve Dünya benzeri bir gezegene ev sahipliği yapıp yapamayacaklarını anlamamıza yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Read Kuyruklu Yıldızı'nın asteroit kuşağında bulunan bir ana kuşak kuyruklu yıldız olduğu, belirli dönemlerde koma adı da verilen halesinin ve kuyruğunun ortaya çıktığı, sınıflandırmasının ise 2006'da Michael Read ve diğer iki bilim insanı tarafından yapıldığı kaydedildi.

Geleneksel kuyruklu yıldızların, buz halindeki suyun Güneş ışınlarından uzakta olduğu için korunabileceği bir alan olan Neptün'ün yörüngesinin ötesinde bulunduğu, kuyruklarının Güneş'e yaklaştıkça buharlaşan donmuş maddelerden oluştuğu belirtildi.

READ KUYRUKLU YILDIZI'NDA SU VAR ANCAK KARBONDİOKSİT BULUNMUYOR

Çalışmanın lideri, Maryland Üniversitesi öğretim üyesi, astronom Michael Kelley, "Geçmişte ana kuşakta kuyruklu yıldızların tüm özelliklerine sahip uzay cisimleri gördük ancak yalnızca Webb'den gelen bu kesin izgesel verilerle bu görüntüleri oluşturanın kesinlikle su buzu olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Öte yandan, Webb'den gelen ölçümler, 238P/Read Kuyruklu Yıldızı'nda karbondioksit olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar, normal şartlarda bir kuyruklu yıldızın buharlaşabilen maddesinin yaklaşık yüzde 10'unun karbondioksitten oluştuğunu, Read'da söz konusu gazın olmamasının suyun varlığından daha şaşırtıcı olduğuna işaret edildi.

Konunun iki mantıklı açıklaması olabileceğini kaydeden Kelley, "Read'in Asteroit Kuşağı'nda uzun süre kalması bunun olası sebeplerinden birisi olabilir, karbondioksit su buzundan daha kolay buharlaşır ve milyarlarca yıl içinde kuyruklu yıldızdan ayrılmış olabilir." dedi.

Kelley, ikinci olasılığın Read Kuyruklu Yıldızı'nın Güneş Sistemi'nin karbondioksit içermeyen sıcak bir bölgesinde oluşması olabileceğini vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından, Astronomi Araştırma Üniversiteleri Birliğinden (AURA) Heidi Hammel, Asteroit Kuşağı'ndaki gök cisimlerinin küçük ve sönük olması nedeniyle önceden tespitinin zor olduğunu belirterek Webb Teleskobu'nun imkanlarıyla diğer ana kuşak kuyruklu yıldızlarda da karbondioksit olup olmadığını araştıracaklarını ifade etti.

Araştırma Nature dergisinde yayımlandı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da Apple'a soruşturmaFransa'da Apple'a soruşturma
Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!Seçimlerin ardından Muharrem İnce'den ilk açıklama geldi!
'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi'İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
James Webb Uzay Teleskobu

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.