Whatsapp hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Yalnızca Google Play Store üzerinden bile bir milyar indirme sayısını aşmış olan Whatsapp uygulaması, dünyanın en yaygın anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Yine de pek çok insan yaşadığı çeşitli problemler ya da farklı bir uygulamayı tercih etmek gibi sebeplerle Whatsapp hesabını silmek isteyebiliyor. Ancak bu noktada uygulamayı cihazlarınızdan kaldırmak yeterli bir çözüm değil. Yazımızın devamını inceleyerek "Whatsapp hesap silme nasıl yapılır? Farklı cihazlardan Whatsapp hesabı nasıl silinir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Cep telefonunuz üzerinden Whatsapp silme işlemini gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Ayarlar sekmesini kullanarak gerçekleştirebileceğiniz işlem son derece kısa bir süre içerisinde halledilebilir. Whatsapp hesabınızı silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:
Whatsapp Web uygulaması hesabınızı silebileceğiniz bir menü içermez. Bu nedenle Whatsapp hesabı silme internetten gerçekleştirebileceğiniz bir işlem değildir. Bozulma, kaybolma ya da çalınma gibi sebeplerle telefonunuza erişim sağlayamıyorsanız Whatsapp eski hesap silme işlemi için Google Play Store uygulamalarına bilgisayar üzerinden erişmenizi sağlayan Bluestacks gibi çeşitli uygulamaları deneyebilirsiniz.
İşletmeleriniz için anlık mesajlaşma imkanı sağlayan Whatsapp Business, Whatsapp uygulaması üzerinden kişisel kullanımdan ayrı olacak şekilde bir iletişim sağlamanıza olanak tanır. Henüz standart Whatsapp uygulaması kadar geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmasa da Whatsapp Business, özellikle iş dünyasına getirdiği yeniliklerle hızla yükselişe geçen uygulamalardan biri olmuştur. Ancak yine de pek çok insanın uygulamanın sağladığı imkanlardan memnun olmadığını da ifade etmek gerekir. Bu doğrultuda Whatsapp Business hesabınızı silmek istiyor olmanız son derece doğal karşılanabilir. Whatsapp Business uygulamasından hesabınızı silmek, standart Whatsapp uygulamasından pek de farklı değildir. Uygulamadan hesabınızı silmek için şu adımları takip edebilirsiniz:
Karşınıza gelen ekranda, ilgili boşluğa telefon numaranızı yazın ve ardından hemen altında yer alan "Hesabımı Sil" ibaresine tıklayın. Bu işlemlerin ardından Whatsapp Business hesabınız silinmiş olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum