Whatsapp hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Yalnızca Google Play Store üzerinden bile bir milyar indirme sayısını aşmış olan Whatsapp uygulaması, dünyanın en yaygın anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Yine de pek çok insan yaşadığı çeşitli problemler ya da farklı bir uygulamayı tercih etmek gibi sebeplerle Whatsapp hesabını silmek isteyebiliyor. Ancak bu noktada uygulamayı cihazlarınızdan kaldırmak yeterli bir çözüm değil. Yazımızın devamını inceleyerek "Whatsapp hesap silme nasıl yapılır? Farklı cihazlardan Whatsapp hesabı nasıl silinir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Whatsapp Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden Whatsapp silme işlemini gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Ayarlar sekmesini kullanarak gerçekleştirebileceğiniz işlem son derece kısa bir süre içerisinde halledilebilir. Whatsapp hesabınızı silmek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Telefonunuzda Whatsapp uygulamasına tıklayın ve uygulamayı açın.

Alt alta üç nokta şeklinde gösterilmiş olan seçenekler menüsünden ayarlar sekmesine tıklayarak Whatsapp uygulama ayarlarına erişim sağlayın.

Ayarlar menüsü içerisinde bulunan "Hesap" sekmesine tıklayın.

Menünün en alt kısmında yer alan "Hesabımı Sil" ibaresine dokunun.

Ülke kodunuzla birlikte telefon numaranızı belirtilen boşluğa girin. Daha sonra altta bulunan "Hesabımı Sil" yazısına tıklayın.

Whatsapp hesabınız bu işlemleri gerçekleştirmenizin ardından silinecektir. Ancak telefonunuzda bulunan tüm kişi ya da gruplarla yapılmış sohbet verilerinin de bu işlem sonrasında silineceğini hatırlatmak gerekir.

Whatsapp hesap silme ve geri yükleme gibi bir işlem mümkün değildir. Whatsapp geri yükleme işlemi, telefonunuzdan Whatsapp'ı kaldırmanız ya da yeni bir telefona geçmeniz durumunda eski sohbet verilerinizi yeni telefonunuzdaki uygulamaya aktarmanızı sağlayan bir yedekleme sistemidir. Ancak hesabınızı sildiğiniz takdirde Google Drive üzerinde yer alan yedeklemeleriniz de silinecektir.

Whatsapp Hesabını Bilgisayardan Silme İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

Whatsapp Web uygulaması hesabınızı silebileceğiniz bir menü içermez. Bu nedenle Whatsapp hesabı silme internetten gerçekleştirebileceğiniz bir işlem değildir. Bozulma, kaybolma ya da çalınma gibi sebeplerle telefonunuza erişim sağlayamıyorsanız Whatsapp eski hesap silme işlemi için Google Play Store uygulamalarına bilgisayar üzerinden erişmenizi sağlayan Bluestacks gibi çeşitli uygulamaları deneyebilirsiniz.