WhatsApp'ın rakibi Telegram'a yeni özellikler geldi

Rekabet, şirketleri birbirinin önüne geçmeye itiyor. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, daha güvenli ve emniyetli hale gelmek için kendini güncellemeye devam ederken, diğer yandan mesajlaşma platformunda yeni olan Telegram, Meta’nın sahip olduğu WhatsApp ile rekabet etmek için yeni güncellemeler yapıyor. Telegram, sohbet ve grup üzerinde daha fazla kontrol sağlayan yeni özellikler ekledi.

İŞTE TELEGRAM'A GELEN ÖZELLİKLER

Yeni duyurulan özellikler, başkalarının içeriği gruplara ve kanallara kaydetmesini, belirli tarihlerdeki mesajları silme olanağını, bağlı cihazları yönetmenin yeni yollarını, kanal adına herkese açık gruplarda anonim olarak paylaşımda bulunma seçeneğini ve daha fazlasını içeriyor.

Bu güncellemenin, içerik oluşturucuların Telegram’da yayınladıkları içeriği korumalarına ve içeriğin yalnızca hedef kitleleri için erişilebilir olmasını sağlamalarına yardımcı olduğu aktarılıyor.

İçeriklerini yalnızca üyelere özel tutmak isteyen Grup ve Kanal sahipleri, sohbetlerinden mesaj iletmeyi kısıtlayabilir, bu da ekran görüntülerini önleyebiliyor ve gönderilerden medya kaydetme özelliğini sınırlayabiliyor.

TELEGRAM'DAN MESAJLARI TARİHE GÖRE SİL ÖZELLİĞİ

Yeni güncelleme ile herhangi bire bir sohbette belirli bir gün veya tarih aralığındaki sohbet geçmişi temizlenebiliyor.

Telegram, tüm cihazlarda aynı anda kullanılabiliyor. Yeni güncellemeyle ise bir masaüstü cihazını bağlamak için yeni bir düğme ve sonrasında etkin olmayan cihazlardan otomatik olarak çıkış yapmak için bir ayar eklenmiş durumda.

Herkese Açık Gruplar ve Kanal Yorumları, binlerce üyesi olan büyük topluluklarda herhangi bir konunun tartışılmasına olanak tanıyor. Bu sohbetlerde mesaj gönderirken kanal olarak görünme özelliğinin eklendiği bildiriliyor.

Bazı mobil cihazlara kısa mesajla kod almak yerine Telegram’dan bir giriş araması alma ve ardından arayan telefon numarasının birkaç rakamını girme seçeneği sunulacak.

iOS 13 VE ÜZERİNE METİN TANIMA ÖZELLİĞİ

iOS 13 ve üzeri cihazlarda, Telegram sohbetlerindeki fotoğraflar için Metin Tanıma (Canlı Metin) etkinleştiriliyor.

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