WhatsApp, iOS uygulamasında yeni güncellemeler aldı

Kişisel Veriler kapsamında oldukça tepki çeken WhatsApp uygulaması kullanıcılarını farklı uygulamalar kullanmaya zorlamıştı. Telegram , Bip gibi uygulamalar yoğun ilgi görse de , WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesinde geri adım atmasıyla kullanıcılarını memnun ederek uygulama kullanımını yine ön planda devam ettirmeyi sürdürüyor.

Yepyeni bir tasarım olmasa da değişen ve gelişen ekran uygulamasında sohbet baloncuklarının rengi , tarzı ve büyüklüğü güncellenmiş olacak. Uygulamada sohbet baloncukları daha keskin hatlara sahipken, değişen ve gelişen tasarımda sohbet baloncukları daha büyük ve oval bir tasarıma sahip olacak.

Yeni tasarım sonrası baloncukların görüntüsü biraz daha büyük hale gelirken, renklerde de ufak da olsa değişimler olacağı görülüyor. Tasarımda büyük değişim olmayacağı düşünüldüğünde olası tasarım değişikliğinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Discord ve instagram uygulamalarında olduğu gibi gelen mesaja emoji bırakabilme özelliği aktif hale getirilmeye çalışılacak.

Karşı taraftan gelen mesajı yanıtsız bırakmak yerine kısaca bir emojiyle yanıt vermek daha hoş olsa gerek. Bilindiği üzere WhatsApp tarafından uygulama gelişiminde bu özelliğin aktif hale gelebilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor.

PCR testi kimler için zorunlu oluyor?

