Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat

Whatsapp'ta özellikle Android kullanıcılarının faydalanabileceği dosyaların sınırsız bir şekilde Google Drive'a yedeklenmesi opsiyonu için olumsuz bir gelişme oldu. WhatsApp, 12 Kasım’dan itibaren Drive’da saklanan mesajlar ve medya dosyaları artık uçtan uca şifrelemenin kullanılamayacağını belirtti. Bu nedenle Drive’daki yedekleriniz kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde gün yüzüne çıkarılabilir.
Verileri Google Drive’a yedeklemek isteğe bağlı olduğu için burada tercih tamamen kullanıcılara bırakılıyor. Ayrıca, Google’ın bir yıldan uzun bir süredir güncellemeyen WhatsApp yedeklerini sileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.
iPhone ve iPad sahipleri ise bu değişiklikten etkinlemeyecek. Zira, iOS cihazlarda WhatsApp verileri iCloud’a yedeklendiği için herhangi bir problem bulunmuyor.
Kaynak: Hürriyet
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