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WhatsApp mesajları otomatik silecek

21.08.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook WhatsApp üzerinden yeni bir karar daha aldı. Artık WhatsApp üzerindeki kullanıcı mesajları otomatik olarak silinecek. İşte güncelleme ile ilgili detaylar.

WhatsApp mesajları otomatik silecek

Bu ayın başlarında WhatsApp mesajları okunduktan sonra silen ‘Bir Kez Görüntüle’ özelliğini kullanıma sundu. Geçen Kasım ayında, bu yıl nisan ayında 24 saat sınırı seçeneğini ekleyerek mesajları 7 gün sonra otomatik olarak silen bir özellik yayınlamıştı. Şimdi, Facebook’un sahip olduğu mesajlaşma platformu, kaybolan mesajların gün sınırını 90 güne çıkarmak için çalışıyor.

Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve yakın zamanda kullanıma sunulacak. WABetaInfo tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, kullanıcılar kaybolan mesajlar seçeneğini ‘Kapalı’ tutmayı veya 24 saat, 7 gün veya 90 günlük bir zaman sınırı seçmeyi seçebilecekler.

Sayfanın başlığı güncel değil ve hala 7 gün gösteriyor, bu da özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor. WhatsApp, özelliği daha geniş bir kullanıcı tabanı için yayınlamadan önce düzeltecek.

Kişisel sohbetlerde, mesajların kaybolması seçeneğini her iki tarafta değiştirilebilir. Grup konuşmalarında, herkes ayarı değiştirebilir, grup yöneticisi Grup Bilgisi altındaki Grup Ayarına giderek hangi üyelerin değişiklik yapabileceğini seçebilir.
Özelliğin beta kullanıcıları için kullanıma sunulmasına biraz zaman var gibi görünüyor. Normal kullanıcıların hesabına ulaşmaları haftalar hatta aylar alabilir.
WhatsApp sürekli yenilikler ve güncellemeler getiriyor, bakalım bu son yenilik kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirilecek.

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