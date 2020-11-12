Whatsapp'ta eğik yazma nasıl yapılır?

Whatsapp günümüzün en çok kullanılan elektronik haberleşme kanallarından biridir. Uygulama birçok özelliği ile kullanıcıların anlatım olanaklarını geliştirir. Bunu sağlayan dikkat çekici özelliklerden biri olarak whatsapp italik yazma seçeneğidir. İtalik yazının kısa tarihi teknolojideki yerini açıklayan küçük ipuçları barındırır. İtalik Yazı İtalik sözcüğü eğik anlamında kullanılır. Burada söz konusu olan özel bir eğim biçimidir. Buna göre harflerin, rakamların ve noktalama işaretlerinin sol üst köşelerinden sağ üst köşelerine doğru eğik bir biçimde yazıldığı stile italik yazı denir. Sözcüğün kulakta çağrıştırdığı üzere kökeni İtalyan topluluklarına dayanır. Günümüzde ise Latin alfabesinin kullanıldığı her dil için başvurulabilen bir yazı stilidir. İtalik Yazının Ortaya Çıkışı Bugünkü italik yazıyı 15. yüzyılda Venedikli yayımcı Aldous Manutius yaratır. Çağının hümanist karakteri ön plana çıkan el yazısına uygun bir biçimde matbaa makinelerinde çeşitli derecelerde eğimlere sahip harf, rakam ve noktalama işareti kalıpları kullanır. Dönemin italik yazısı günümüzdekinden farklı olmakla birlikte bugünkü biçimine ulaşan süreci başlatan tarihsel bir öneme sahiptir.

Teknolojide İtalik Yazı İtalik yazı matbaa ile teknolojiye girer. Sonraki yayılma alanı önce daktilolar, sonrasında bilgisayarlar olur. Daktilolarda kullanımı pek yaygın olmaz. İtalik harf, rakam ve noktalama işareti kalıplarına sahip daktilo klavyeleri yalnızca estetik anlamda bir öneme sahiptir. Günlük yaşamdaki kullanımı ön plana çıkmaz. Bilgisayarlardaki kullanımı ise daha yaygın olur. Birçok bilgisayar programında italik yazı stili bulunur. Yaşamımıza Android ve İos işletim sistemlerine sahip cep telefonlarının girmesi ile italik yazının kullanım alanı daha da genişledi. Dünyanın en ücra köşelerini bir araya getiren whatsapp da eğik yazma seçeneğini kullanıcılarına sunar. Whatsapp’ın Yaygın Kullanımı Whatsapp günümüzde hem resmi hem de özel iletişim amacıyla kullanılır. Örneğin; arkadaşlar ve aile üyeleri ile bire bir sohbetler, çalışma arkadaşları ile oluşturulan gruplar gibi. Özellikle iş üzerine olan gruplar, yalnızca kişiler dikkate alınarak değil, haberleşmenin nesnesi olan konu üzerine de farklılaşarak çoğalır. Dosya, fotoğraf ve video gibi farklı veri türlerinin paylaşımı internet bağlantısı uygun olduğu sürece mümkündür. Böylesine yaygın bir kullanıma sahip uygulamanın sunduğu anlatım ve iletim olanaklarının iyi bilinmesi haberleşmenin niteliğini de artırır.

Whatsapp’ta Eğik Yazı Eğik yazı stiline sahip bir metni whatsapp’ta iletebilmek için farklı bir uygulamaya gereksinim yoktur. Whatsapp eğik yazmak için birkaç farklı yöntem sunar. Yöntemlerin hiçbiri karmaşık değildir. Düşünce ve anlatım akışınızı bozmayacak bir biçimde bu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Yöntemlerde dikkat çeken özellik olarak alt tire _ işaretinin kullanımı ön plana çıkar. Whatsapp’ta Eğik Yazma Yöntemleri 1.Whatsapp ta eğik yazma için alt tire işareti kullanılır. Bir sözcüğü, sözcük öbeğini ya da tümceyi düz olarak yazıp bitirdikten sonra iletmeden önce başına ve sonuna bitişik olacak biçimde alt tire yaparak italik duruma getirebilirsiniz. Ama bir sözcüğün içerisindeki belirli harf ve heceleri bütünden bağımsız olarak italik duruma getiremezsiniz. Denemeye çalıştığınızda whatsapp otomatik olarak başa konulan alt tire den başlayarak sözcüğü ayırır.

2.Metni yazıp gönderdiğiniz zaman eş zamanlı olarak size de eğik olarak görünmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda birbirine bitişik iki alt tire işareti yaptıktan sonra imleci ortaya getirerek yazmaya başladığınızda harfler, rakamlar ve işaretler italik stilde ekrana düşer. Her boşlukta düzelmekle birlikte yazıma yeniden başladığınızda tekrar italik stile döner.