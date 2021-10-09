WhatsApp’tan Telegram’a geçenlerin sayısı giderek yükseliyor

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Facebook ciddi bir çöküntü yaşamıştı. Bu çöküntü ile birlikte Instagram ve WhatsApp kullanılamaz hale geldi.

Tüm bunlara ek olarak Facebook platformunun tamamen ulaşılamaz durumda olması işleri çığırından çıkardı. Birçok kişi platformun bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini ve başının büyük belada olduğunu söyledi. Hatta kimileri daha da ileriye giderek uygulamanın tamamen silindiğini ortaya attı.

Telegram kurucusu Pavel Durov tarafından yapılan açıklamalara göre çöküntü gecesinde Telegram yaklaşık olarak 70 milyon civarında yeni kullanıcı kazandı. Böylece tarihi boyunca ilk defa bu uygulama böylesine ciddi bir gelişim elde etti.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda WhatsApp yeni bir gizlilik anlaşması yayınlanmıştı. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar Facebook ile tüm verilerini paylaşacaktı. WhatsApp kullanıcıları Facebook tarafından kendi verilerinin işlenmesini doğru bulmuyordu. İşte tam da bu nedenle duruma karşı çıktılar. WhatsApp’tan Telegram’a geçenlerin oranı her geçen gün artıyor.

Pavel Durov tarafından yapılan açıklamalarda Telegram uygulamasının kullanıcı verilerini ele geçirmediği söylendi. Ona göre WhatsApp bu tür sorunlar ile her karşılaştığında kendileri daha da büyüyecek. Şu anda Telegram indiren yaklaşık olarak 1 milyar kullanıcı var.

